Los propietarios de la vivienda que okupa un concejal del PSOE: «Encima nos llaman acosadores»

«Encima nos llaman acosadores». Así expresan su indignación los propietarios de una vivienda de Talavera de la Reina (Toledo) que okupa un concejal del PSOE en este municipio junto a su familia sin poseer título alguno desde hace al menos 7 años.

OKDIARIO publica este jueves cómo R. G. F., sus padres y una hermana se han atrincherado en esta casa del barrio de San Jerónimo de Talavera, pese a que los compradores de este inmueble le remitieron varios burofax el pasado mes de octubre emplazándoles a abandonar la «okupación» de esta finca, en la que permanecen de manera «ilegal», remarcan los particulares.

A partir de documentación oficial sobre la titularidad del inmueble y otros datos del Registro de la Propiedad, además de testimonios de vecinos, este periódico ha podido constatar que Gallegos y su familia no poseen ningún título sobre esta casa, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de la vivienda a través de CaixaBank.

Esta sociedad, que fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedora el pasado 3 de octubre de este inmueble a unos particulares, que han tenido que soportar insultos y descalificaciones de la familia del concejal socialista mientras intentaban disponer de su casa.

«Acosadora, eres más mala que el sebo», puede escucharse en las imágenes a las que ha accedido OKDIARIO, donde la familia de Gallegos (en concreto, su madre y su hermana) ataca y graba con el móvil a la parte que quiere ejercer sus derechos sobre la vivienda adquirida. Este periódico publica también este jueves imágenes del propio Gallegos entrando y saliendo de dicho inmueble con absoluta tranquilidad, sin responder a los compradores.

En la escritura de compraventa ante notario, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta a los particulares que han adquirido la casa -para vivienda habitual, no para especular- que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación».

Además, en la escritura de compraventa se dice que Coral Home SLU «no dispone de las llaves que dan acceso a la finca, por lo que corresponderá a la parte compradora, con total indemnidad para la parte vendedora, obtener la posesión física de la finca».

La vivienda tiene una superficie construida de 499,30 metros cuadrados, y se compone de planta baja, planta primera y bajo cubierta, según datos del Registro de la Propiedad.

Entretanto, Gallegos y su familia se niegan a dejar el inmueble que no es suyo pese a que, además de los dueños, también se lo ha requerido ya en varias ocasiones una empresa especializada en desokupaciones, indican distintas fuentes.

El burofax -en poder de este periódico- mandado por los dueños al concejal del PSOE y sus padres remarca a estos destinatarios que «la ocupación de la mencionada propiedad es ilegal», constituyendo una «vulneración de derechos» de la propiedad, «conforme a lo establecido en el Código Civil Español y demás normativa aplicable».

De no cumplir con este requerimiento, los propietarios advierten de posibles acciones legales, «incluyendo un procedimiento de desahucio por vía judicial, con los consiguientes costes y perjuicios».

Concejal y autónomo

Gallegos, que se define como asesor fiscal y empresario del sector de las ferias de Muestras y Exposiciones, declaró en junio de 2023 ingresos como concejal por un importe de 24.792,46 euros, y 7.671,84 como autónomo. También recogió un préstamo personal con CaixaBank de 11.144,09 euros.

En la anterior legislatura, este concejal del PSOE, que okupa una casa que no es suya, desempeñó el cargo de responsable de Promoción de Talavera Ferial y Coordinación de las EATIMs (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio) en el Ejecutivo de Tita García Élez, la que fuera consejera de Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page.