Un Page perjudicado abochorna a la candidata del PSOE en Talavera en un acto de precampaña

Besos, zarandeos y abrazos desmesurados. Así saludaba Emiliano García-Page a la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Talavera de la Reina durante un mitin de precampaña en el municipio. El líder regional apareció en el acto perjudicado y visiblemente nervioso, llegando a besar a la candidata, Tita García Élez, varias veces en la cabeza.

El líder del PSOE en Castilla-La Mancha presentaba así a su candidata, que no dijo palabra ante tal muestra de afecto. Sólo mostraba una risa nerviosa entre los brazos de García-Page. Ya en el atril, el presidente de la Junta comenzó a bromear sobre el estado civil de la candidata socialista. «Hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa. Si quieren los del PP quitarse a Tita de encima ya saben lo que tienen que hacer», bromeaba. Unas declaraciones de tono machista que chocan con el discurso «feminista» que pregona el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero la curiosa presentación electoral no terminó ahí. Emiliano García-Page criticó que los organizadores pusieran el cartel de campaña del PSOE en el fondo del escenario y no el de una boda. «Yo sé que estas fotos de gestión son estupendas pero a mi ponedme la de boda que habéis puesto antes», dijo a la vez que añadía «ponedme a Tita, hacedme el favor, que me inspira mucho».

En esta misma línea, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha bromeó con compartir apellido con el presidente del Gobierno y admiró la capacidad de la candidata de Talavera de la Reina para «irse a su barrio y bailar». En este sentido, García-Page se comprometía con ella a bailar si ganaba el PSOE. «¡Serás la primera con la que baile!», dijo.

Polémicas

Las espontáneas intervenciones del presidente socialista no son una novedad. El pasado 20 de abril durante una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, llamó «radicales» a un grupo de agricultores que estaban manifestándose para reivindicar una mayor protección institucional para esta actividad. El presidente regional, lejos de atender a las personas que se acercaron a protestar, despreció su presencia. «Siempre son los mismos», dijo.

En otra ocasión prometió durante un mitin «dimitir» en caso de que la Junta expropiase tierras. Sin embargo, su gobierno aprobó una ley que permite a la Consejería de Agricultura expropiar por hasta 25 años tierras cuando el Gobierno regional considere que están infrautilizadas.