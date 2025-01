El Gobierno deja la lucha contra los ‘okupas’ fuera de los objetivos de su plan de vivienda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado la lucha contra los okupas fuera de los objetivos del plan de publicidad institucional previsto por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha sido licitado recientemente en su fase creativa. En concreto, según consta en los pliegos de este contrato, consultados por OKDIARIO, el Ejecutivo de PSOE-Sumar centrará sus campañas oficiales en estos ejes: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler; Bono Alquiler Joven; Programa de Rehabilitación de Viviendas; 2.500 millones en avales ICO para la compra primera vivienda; 2% Cultural (Protección del Patrimonio) y la Casa de la Arquitectura.

En ningún momento se hace referencia a campaña alguna para combatir la okupación. Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez acaba de prorrogar su fomento de la inquiokupación -vía protección de los «vulnerables» (con ingresos de hasta 1.800 euros)-, al tiempo que ha prometido un seguro de impago para los propietarios que ya empieza a ser cuestionado por la posibilidad de que acabe favoreciendo también a los okupas.

El nuevo contrato lleva por título «Servicio de creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de campañas y acciones de divulgación, información y concienciación social sobre la vivienda y la agenda urbana en España mediante procedimiento abierto».

El importe de licitación asciende a 780.450 euros (impuestos incluidos) y el expediente tiene por objeto la contratación de una agencia creativa experta en el ámbito de la publicidad que realice las actuaciones necesarias para «idear, desarrollar y ejecutar» estas campañas sobre «la importancia de la vivienda y la agenda urbana en España». La difusión y compra de espacios en medios de comunicación, al igual que la realización de la evaluación post-test, no están incluidas en este contrato.

El presupuesto de 780.450 euros contempla tanto el desarrollo de las creatividades como el coste de producción para la confección de las campañas previstas en el anexo I de los pliegos. Aquí, el Gobierno detalla la temática que tendrá que abordar la empresa finalmente adjudicataria. Y en ningún caso se hace referencia a la lucha contra la okupación y la inquiokupación.

En cambio, los asuntos sobre los que el Gobierno ha encargado el diseño de anuncios guardan relación con el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler; el Bono Alquiler Joven; el Programa de Rehabilitación de Viviendas; el programa de 2.500 millones en avales ICO para la compra primera vivienda; «sensibilizar» sobre el 2% Cultural (Protección del Patrimonio) e impulsar la Casa de la Arquitectura.

En materia de alquiler, el Ejecutivo dice a las empresas candidatas que deberán idear las campañas con mensajes sobre «aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles», «evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler» y «apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda».

Plan específico del PP

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó este jueves su Plan de Vivienda (con 30 medidas) a una veintena de asociaciones relacionadas con el sector, con las que se reunió en el Colegio Oficial de Arquitectos en Madrid junto a los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas gobernadas por su partido.

En este contexto, Feijóo prometió un plan específico contra la inquiokupación, donde se implicarán a fondo las regiones y los ayuntamientos en poder del PP. «Vamos a prestar una especialísima atención a la inquiokupación. Este fenómeno que tanto daño está causando a las familias y por eso nos comprometemos a trabajar en un plan específico que dé respuesta a este problema para poner coto a la inquiokupación en España que afecta ya a 80.000 hogares», declaró.

Tras exigir a PSOE y Sumar que desbloqueen en el Congreso la ley antiokupación que el PP aprobó en el Senado, el jefe de la oposición recalcó que «la vivienda es un derecho, pero no lo es la okupación». «Un okupa no es un vulnerable. Un okupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible», enfatizó el presidente del PP, añadiendo que el «blanqueamiento» de los okupas «tiene que acabar ya».

«Un eslogan no es una política de vivienda, no se puede demonizar al propietario, no se puede proteger a los okupas, y el intervencionismo ha estrangulado la oferta y subido los precios», sentenció.

La Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación, presente en la reunión, dio cuenta además en redes sociales de haber «arrancado» al partido de Feijóo un acuerdo «para que sus ayuntamientos y comunidades autónomas se comprometan a implicarse de manera efectiva en los casos de inquiokupación». «Esperemos que esto sea solo una acción de muchas», señaló el colectivo.