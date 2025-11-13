Un concejal del PSOE y su familia okupan desde hace más de 7 años una vivienda de 500 m2 en Talavera

R. G. F., concejal del PSOE en Talavera de la Reina (Toledo), okupa aquí junto a su familia una vivienda desde hace más de 7 años, según ha podido saber OKDIARIO a partir de la titularidad del inmueble, de testimonios de vecinos y de documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad.

Este periódico ha podido constatar cómo el concejal, su hermana N. y sus padres E. F. G. y A. G. L-B. hacen uso de una vivienda en el barrio de San Jerónimo de este municipio sobre la que no poseen ningún título, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de esta vivienda a través de CaixaBank.

Esta sociedad, que fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds, y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedora el pasado octubre de este inmueble a unos particulares.

En la escritura de compraventa ante notario, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación». Es decir, que el concejal socialista Gallegos y su familia no tiene ningún título sobre este inmueble desde que Coral Home SLU adquirió la propiedad del mismo en 2018.

«No dispone de las llaves»

Además, en la escritura de compraventa se dice que Coral Home SLU «no dispone de las llaves que dan acceso a la finca, por lo que corresponderá a la parte compradora, con total indemnidad para la parte vendedora, obtener la posesión física de la finca».

La vivienda tiene una superficie construida de 499,30 metros cuadrados, y se compone de planta baja, planta primera y bajo cubierta, según datos del Registro de la Propiedad.

Junto a ello, se da la circunstancia de que la parte compradora del inmueble okupado -que lo quiere para usar como vivienda habitual, no para especular- envío el pasado octubre al concejal del PSOE y su familia un burofax -al que ha tenido acceso OKDIARIO- instándoles a «proceder al desalojo inmediato y voluntario de la propiedad en un plazo máximo de 10 días naturales desde la recepción de este burofax». La primera comunicación certificada de este tipo fue mandada por el particular a los padres de R. G. el pasado 3 de octubre.

Sin embargo, cuarenta días después, el concejal socialista y su familia todavía no se han marchado del inmueble. Es más, están plantando resistencia a una empresa de desalojos, según ha podido saber OKDIARIO de distintas fuentes, y han insultado y calificado de «acosadores» a los dueños.

El burofax de estos particulares también remarcaba a sus destinatarios que «la ocupación de la mencionada propiedad es ilegal», constituyendo una «vulneración de derechos» de la propiedad, «conforme a lo establecido en el Código Civil Español y demás normativa aplicable».

De no cumplir con este requerimiento, los propietarios advertían de posibles acciones legales, «incluyendo un procedimiento de desahucio por vía judicial, con los consiguientes costes y perjuicios».

Lecciones del PSOE

Llama la atención cómo mientras el concejal Gallegos -al que también se le mandó un burofax con el mismo requerimiento- y su familia hacen oídos sordos y se atrincheran en una casa que no es suya, el PSOE, el partido de este edil, el de Tita García Élez, Emiliano García-Page y Pedro Sánchez, se permite dar lecciones a PP y Vox sobre la forma de combatir la okupación en Talavera. El propio Gobierno central fomenta una legislación anti-desahucios y un efecto llamada, ignorando a las víctimas de los okupas.

El pasado 28 de octubre, portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, arremetió contra el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP), acusándolo de ser el «responsable» de las okupaciones en Talavera. «¿Qué ha hecho Gregorio al respecto? Nada, lo que ha hecho en el resto de materias: nada, cero, absolutamente nada», declaró el portavoz socialista, compañero de bancada de R. G. F., que habita una casa sin título alguno, ni suyo ni de su familia.

Gallegos, que se define como asesor fiscal y empresario del sector de las ferias de Muestras y Exposiciones, declaró en junio en 2023 ingresos como concejal por un importe de 24.792,46 euros, y 7.671,84 como autónomo. También recogió un préstamo personal con CaixaBank de 11.144,09 euros. En la anterior legislatura, este socialista desempeñó el cargo de concejal de Promoción de Talavera Ferial y Coordinación de las EATIMs (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio).