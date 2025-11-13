A qué hora juega Carlos Alcaraz hoy contra Musetti: dónde ver el partido gratis por TV y en vivo online de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz buscará certificar su pase a las semifinales de las ATP Finals 2025 y lo hará tratando de imponerse a Lorenzo Musetti en lo que será un auténtico partidazo que se jugará en el Inalpi Arena de Turín. El murciano podría avanzar hasta perdiendo, pero es cierto que si cae se le podría complicar el saque del billete. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo que protagonizará el de El Palmar ante el italiano, que tendrá al público de su parte al jugar en casa.

A qué hora es hoy el partido de Carlos Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en las ATP Finals 2025, ya que arrancó ganando a Álex de Miñaur en dos sets (7-6 y 6-2), mientras que en la segunda jornada del grupo Jimmy Connors consiguió superar a Taylor Fritz en un partido épico en el que tuvo que remontar (6-7, 7-5 y 6-3). Ahora su próximo rival será Lorenzo Musetti y su objetivo es pasar a las semifinales de este torneo que se está disputando en el Inalpi Arena de Turín con pleno de triunfos.

La organización ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Musetti de la jornada 3 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 para este jueves 13 de noviembre. El encuentro entre el tenista murciano y el italiano está fijado para que arranque no antes de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y se disputará en el Inalpi Arena de la ciudad de Turín.

Horario del Carlos Alcaraz vs Musetti en las ATP Finals 2025

La temporada está terminando, aunque no comenzó con buen pie Carlos Alcaraz. En el Open de Australia cayó en cuartos contra Novak Djokovic y también fue eliminado en semis de Indian Wells y en su debut en Miami y París. También perdió las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon, pero todo eso contrasta con la gran cantidad de títulos que ha sumado a su palmarés. Ganó en Róterdam, Queen’s, Tokio, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, como también se coronó en Roland Garros y en el US Open.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Musetti que corresponde a la jornada 3 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 se jugará este jueves 13 de noviembre. Estos dos tenistas se han enfrentado en siete ocasiones con seis triunfos para el murciano, los últimos tres en este 2025. El italiano sólo fue capaz de ganarle una vez en su carrera y ya queda muy atrás, ya que sucedió en 2022 en Hamburgo.

Dónde ver a Carlos Alcaraz hoy en las ATP Finals 2025 gratis por TV y online en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en este torneo que se celebra en Italia fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Musetti de la jornada 3 del grupo Jimmy Connors se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma, mientras que el tercero de ellos formaría parte del paquete de pago que tiene este operador con el que ofrece todas las modalidades deportivas.

Por otro lado, todos aquellos seguidores incondicionales del tenista murciano que quieran ver este partido de la jornada 3 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 Carlos Alcaraz – Musetti podrán verlo en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como también este medio tendrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador. La app Tennis TV, que es de pago, también retransmite estos partidos de la Copa de Maestros, ya que tiene los derechos de los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en las ATP Finals 2025, donde estamos realizando una cobertura especial desde Turín. Narraremos en directo y en vivo online este Carlos Alcaraz – Musetti de la jornada 3 del grupo Jimmy Connors. Cuando acabe el encuentro publicaremos la crónica y las reacciones importantes que nos lleguen desde el Inalpi Arena.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Musetti de las ATP Finals 2025

Todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Musetti que corresponde a la jornada 3 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser conectarán con el Inalpi Arena de Turín para narrar lo que esté ocurriendo en este partidazo entre el murciano y el italiano.