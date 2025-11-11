Alcaraz: «¿El número uno? Intento no pensar mucho en ello porque puede jugar una mala pasada»

Dos horas después del partido, Alcaraz ingresa en rueda de prensa y basta con un vistazo para saber que viene de una dura refriega. Extendida hasta las casi tres horas por obra y gracia del vigor de Fritz y la respuesta del murciano, que al final es la que se impuso. Carlitos ya divisa las semifinales de las ATP Finals y está a una victoria de garantizarse cerrar el año como número uno del mundo. Lo quiere todo, sólo le vale el todo.

«Ha sido un partido muy difícil, físicamente estaba muy cansado, muy difícil en momentos clave. Por eso estoy muy orgulloso de cómo he podido sacar mi mejor tenis en los momentos claves. Una victoria muy importante para mí y muy feliz de tener otra victoria aquí en las ATP Finals», explica Alcaraz entre gestos de cansancio.

Ahora le toca recargar energía hasta su próximo partido, tiene un día de descanso para ello. Su rutina de recuperación ya ha comenzado. «Depende del partido. Hay algunos días que vengo directamente a prensa después del partido, y luego hago todo lo demás. Hoy lo he hecho al revés, estaba muy cansado y he descansado, comido, duchado y la prensa es la última cosa antes del hotel y el tratamiento de recuperación», cuenta.

Está a una victoria de precintar el año como número uno del mundo «Al principio del partido he intentado no pensar, pero es muy difícil no pensarlo. Aunque durante el partido tenía muchas cosas en las que pensar, así que el pensamiento del número uno se ha ido. En mi mente estaba pensando en cómo podía darle la vuelta al partido. Porque he tenido momentos muy difíciles. No estaba jugando tan bien, no me sentía bien como ante De Miñaur, no encontraba la manera de darle la vuelta. Así que el número uno ya no estaba ahí, solo dar la vuelta al partido», detalló Carlitos.

«El número uno es algo muy bonito y un objetivo claro que he tenido desde principio de año. Pero intentamos no pensar en el número 1 porque puede jugar una mala pasada si le damos mucha importancia porque puedes entrar un con extra de presión o no lidiar bien con esos nervios. Es algo para darle valor porque lo estoy compitiendo con Sinner que es más consistente y su nivel siempre es altísimo. Si lo consigo es muy importante y muy bonito de conseguir. Pero intentamos jugar este torneo e indoor que no estoy muy acostumbrado», añadió.

Alcaraz también aclaró el punto de mejora que flaqueó ante Fritz. «El primer saque, en general es muy importante, te da mucha confianza para jugar de fondo. Aunque sea independiente de jugar de fondo, pero con un buen porcentaje te da más tranquilidad. Sobre todo cuando juegas con mucha presión en el resto como ha hecho Fritz. Hemos ido mejorando en el partido, pero es algo que tenemos que ir a mejor», zanjó el murciano.