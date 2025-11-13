La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por lo que considera una política de «blanqueo de la violencia» y de «culpabilización del pasado español». La diputada denuncia que el Gobierno exige que España «pida perdón por lo que hizo hace 500 años, pero no a Otegi por lo que hizo hace 20».

«Tenemos que avergonzarnos de Isabel la Católica y aceptar lecciones morales de Aizpurua, la condenada», ha asegurado la parlamentaria popular durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso. «Acaben ya con esta farsa, hace 500 años la civilización avanzó en América y sigue avanzando, a pesar de sus enemigos y a pesar, también, de ustedes», ha remarcado la diputada del PP desde su escaño.

Álvarez de Toledo también ha aprovechado su intervención para denunciar lo que considera una «doble moral» del Gobierno en materia de violencia y memoria reciente. A su juicio, mientras el Ejecutivo «se arrodilla ante exigencias simbólicas de hace medio milenio», mantiene «acuerdos políticos y parlamentarios con formaciones vinculadas a quienes no han pedido perdón por el terror que impusieron en España hace apenas dos décadas».

Estas palabras llegan después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconociese el pasado 31 de octubre el «dolor y la injusticia» que sufrieron los pueblos originarios tras la llegada de España a América. «Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla», señaló durante la inauguración en Madrid de la gran muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas

Cayetana carga contra Sheinbaum

Cayetana también ha criticado a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su política de «abrazos con los narcos». En este contexto, recordó el caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue asesinado tras solicitar a Sheinbaum apoyo para combatir al crimen organizado en su municipio.

«La responsabilidad es individual, no colectiva. La tiene Sheinbaum por su política de abrazos a los narcos, que pida ella perdón a los mexicanos y a la viuda de Carlos Manzo. Y la tienen ustedes por blanquear la violencia», ha señalado la parlamentaria popular. «¿Va a usted a pedir perdón por las matanzas del comunismo?», ha sido la pregunta que le ha formulado al ministro de Cultura y que este no ha querido responder.