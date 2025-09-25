Cayetana y Juan Bravo cortejan a Espinosa y Tellado no va pero promete asistir a próximos eventos de Atenea

La representación del Partido Popular en la presentación de Atenea ha alimentado las especulaciones sobre un posible fichaje de Iván Espinosa de los Monteros por parte del partido de Alberto Núñez Feijóo. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, encabezaron la delegación popular en el Colegio de Arquitectos de Madrid, aunque llamó la atención la ausencia de última hora de Miguel Tellado.

El respaldo de figuras de peso del PP al ex portavoz parlamentario de Vox —que salió del partido conservador por la puerta de atrás en agosto de 2023— adquiere mayor significado tras su encendido alegato por el «cese de hostilidades» entre ambas formaciones. Espinosa de los Monteros aprovechó el lanzamiento de su plataforma para reclamar «generosidad» de cara a un futuro gobierno de coalición que desaloje a Pedro Sánchez de la Moncloa.

La ausencia de Tellado, secretario general del PP, no pasó desapercibida en los corrillos, aunque desde Génova se apresuraron a confirmar que acudirá a próximas citas de Atenea. Espinosa de los Monteros invitó a Vox a que fuera «más tolerante» y abandonara los «duelos fratricidas» con el PP para colaborar en la tarea de ofrecer una alternativa «ilusionante» para los españoles que consiga desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.