Márquez: «Tengo bastante claro lo que quiero hacer con mi futuro»

Marc Márquez atendió a la prensa tras la carrera del GP de Cataluña de MotoGP donde terminó decimotercero. El piloto de Repsol Honda volvió a reiterar su compromiso con la fábrica japonesa para 2024 en busca de «la mejor solución para el proyecto Honda». El ilerdense dejó claro que tiene bastante claro su futuro y pasa por «seguir trabajando, mejorando» y, especialmente, por ver qué llevan los japoneses para el test de Misano, donde probará la moto del año que viene.

No disfrutas de estas carreras

«No disfrutas nada y vas sufriendo todo el rato y tiras de rutina, esfuerzo, sacrificio y venga más dando vueltas, unas veces a un ritmo, otras aprietas, pero las carreras se hacen eternas. Te pasan pilotos y, entonces, te revelas un poco para quedarte tranquilo y me pego a ellos, hago cuatro vueltas fuera de control y, entonces, pienso que si sigo así me caeré, me calmo y vuelvo a la rutina, hasta que me pasan dos o tres más y me vuelvo a pegar, pero cuando he visto que había mucho riesgo, he pensado: ‘Acaba, moto al box y listo’. Y la semana que viene otra».

Futuro decidido

«Sí. Tengo bastante claro lo que quiero hacer y es buscar la mejor solución para el proyecto Honda, que es intentar seguir trabajando, mejorando, ver qué traen y qué ocurre en el test de Misano. Eso sí, siendo siempre positivo, constructivo, para aportar buena información a los ingenieros. Y, en todo momento, intentar crecer, y eso significar buscar el mayor compromiso para el 24 y empezarlo bien. Tengo muchas ganas del test de Misano para empezar a construir el 2024».

Fichajes

«No son fichajes que he exigido yo, pues si una marca ganadora como Honda ve los resultados de sus cuatro pilotos, no solo los míos, que mira, no se da cuenta de que debe hacer algo, mal vamos. Cae por su propio peso que deben hacer algo. Es evidente que los pilotos, que somos unos trabajadores más de la compañía, exigimos mejoras y, supongo, que ellos mismos se dan cuenta que las cuatro motos de Honda no pueden ser siempre las últimas».

Volver a competir tras los accidentes

«En momentos así, tiras de profesión, no de ganas porque, tras ver los dos accidentes, especialmente el de Pecco, que es el que tiene más peligro y te remueve el corazón y, por supuesto, en el que más suerte hemos tenido, todos, porque una lesión grave del campeón nos daña a todos, toca tirar de profesión, evadirte cuanto antes del impacto que eso supone y mentalizarte de que debes salir, de nuevo, a pista. Es evidente que somos humanos y, en las dos primeras curvas tras la segunda salida, todo el mundo iba con mucho respeto entre nosotros, todos nos hemos posicionado con cierta prudencia y ahí hemos empezado la carrera».

Impactados por el accidente

«Todos los pilotos de MotoGP, bueno, todos los pilotos del Mundial, somos responsables y para ir a 350 kilómetros por hora con una moto debes ser listo, responsable y muy consciente de lo que puede y te puede suceder. Otra cosa es que nos gusta este trabajo, tiramos de pasión y nos encanta nuestro deporte, pero es cierto que todo el mundo intenta estar lo más concentrado posible en su pilotaje pero, a veces, suceden accidentes que no se pueden evitar, como el de Enea o el de Pecco, que se ha caído solo, sin querer. Cuando cometes el error de Bastianini eres penalizado por ello. Y no hace falta machacarle más pues, además de haberse hecho daño, es sancionado y ya está, suficiente. Esto es MotoGP».

Pedrosa correrá como invitado en Misano

«Dani es uno de los pilotos con más talento que he visto y he compartido muchas cosas con él. Cuando, en el 2013, llegué a MotoGP, aprendí mucho de él, observaba y analizaba su telemetría y me ayudó mucho, tiré de su experiencia y de su pilotaje. Tener a Dani al lado tuyo, en cualquier equipo e, incluso, en cualquier faceta, sea de piloto probador o asesor deportivo, da igual, es una de las mejores personas para compartir su experiencia».