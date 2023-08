Márquez: «Es más fácil que me toque la lotería que acabar en el podio»

Marc Márquez afronta el Gran Premio de Cataluña de MotoGP con una mentalidad distinta a la de otros años, y con otros objetivos. El ilerdense reconoció que hacer podio en esta carrera es casi imposible. «Es más fácil que me toque la lotería», reconoció. El ocho veces campeón del mundo también habló sobre los cambios qué deben hacer para volver a estar arriba, y se mostró «ilusionado» por ver qué es lo que le trae Honda y cómo va la moto de 2024 en el test de Misano.

Expectativas para el Gran Premio

«Barcelona era uno de esos dos o tres circuitos que tienes en el calendario en el que ya sufría cuando estaba en mis mejores momentos, pues este año tocará sufrir un poco más pero intentaremos hacerlo lo mejor posible, sacar el 100% de la situación y durante el fin de semana ir viendo dónde estamos»

Cambios dentro de Honda

«Yo, como piloto, no me toca decidir eso y tampoco me voy a pronunciar sobre eso, pero una marca valora el rendimiento del piloto en pista. A esa marca le da igual que ese piloto entrene de una manera o de otra. Un piloto también valora el rendimiento de una moto en pista. Da igual que se haga de una manera o de otra. También estoy ilusionado por ver cómo va esa moto de 2024 en Misano. Estoy a la expectativa a ver qué traen».

¿Y si la valoración es negativa?

«Si la valoración es negativa, pues tocará seguir trabajando, buscar soluciones al proyecto y seguir evolucionando».

¿Qué hace falta para volver arriba?

«Buena pregunta. Lo importante es que estamos unidos en el sentido de que todos los pilotos de Honda estamos quejándonos de lo mismo. Eso es beneficio para el proyecto, es un punto positivo porque ya no hay que si uno se queja de una cosa y otro, de otra. Todos sufrimos en el mismo punto. Eso significa que la solución para el proyecto tiene que ir encarada hacia una dirección y luego veremos. Llevo con la misma Honda bastante tiempo. En los últimos años, he competido la mitad de las carreras posibles. También, por mi parte, tengo que intentar acumular más kilómetros, volver a rodarme encima de la moto y es lo que estoy intentando hacer estas carreras. Por eso, también, afrontar un poco diferente los fines de semana esta segunda parte de la temporada ya que en diez fines de semana nos vienen ocho carreras».

¿Qué haría con la Ducati del Pramac?

«Eso nunca se sabe y mejor no pensarlo».

La decisión de Bezzecchi

«Lo he dicho siempre, no es sólo la moto, no es sólo el piloto o el equipo, sino que es el conjunto y cuando encuentras ese conjunto… Bezzecchi está haciendo su mejor temporada en MotoGP, está siendo competitivo, así que ¿qué sentido tiene cambiar? Olé por él. Es una moto competitiva y lo está haciendo muy bien».

Cambio de fecha del GP de Cataluña

«Lo tienen que valorar los que han decidido el cambio de fecha. Para los pilotos no cambia nada. Los cambios de fecha se hacen para adaptarse al aficionado y a ver si ha tenido éxito o no».

¿Qué es lo que no le gusta de este circuito?

«Uno de mis puntos débiles son las curvas largas y también uno de los puntos débiles de la Honda son las curvas largas con mucha tracción inclinado. En este circuito cada curva es así. Intentaremos aprovechar otros puntos fuertes que tenemos».

Siempre que acaba en Montmeló… podio

«Este año pinta muy complicado. Es más fácil que me toque la lotería, creo, así que veremos. Nunca se sabe, pero estamos en otra dinámica completamente diferente. Me gusta escuchar este dato, pero ahora mismo no toca pensar en eso».