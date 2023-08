Márquez: «El objetivo era coger confianza y lo he conseguido»

Marc Márquez se mostró muy satisfecho con el resultado del fin de semana realizado en el GP de Gran Bretaña. A pesar de la caída y de seguir sin puntuar ni terminar una carrera el domingo, el ilerdense dijo que han logrado el objetivo y se marcha de Silverstone con más confianza. Respecto a la caída, el de Repsol Honda reconoció que fue mala suerte y aseguró que «esto sigue y hay que seguir construyendo».

Toque con Bastianini

«Mucho mejor de lo esperado. Estábamos pilotando bien. La primera vuelta ya se me ha roto una ala y esto dificultaba en las aceleraciones, que es donde más perdemos pero nos hacía perder un poco más. La caída… hoy es de esos días en los que la mala suerte se ha juntado toda. En esa zona empezaba a llover un poco más. He visto que la pieza estaba peor, he empezado a derrapar y me he ido un poco largo hacia fuera. Justo en esa vuelta Bastianini iba por la derecha y ha cometido un pequeño error, cosa que es normal. Mi freno de delante ha impactado con su rueda trasera y me he caído. Es una de esas caídas que las aceptas, entra dentro del juego. Hemos conseguido el objetivo del fin de semana que era hacer un fin de semana estable, coger confianza y lo he logrado»

¿Satisfecho con el fin de semana?

«Me voy satisfecho conmigo mismo y con el equipo, la manera en la que hemos trabajado con Santi, con el electrónico Carlo, con Ricardo… Hemos hecho piña con todos los mecánicos y hemos sacado el máximo de la situación. Es verdad que luego en carrera me he caído otra vez, pero esta vez la he entendido perfectamente. Es de estas caídas que no te resta confianza porque se junta la mala suerte. Pero esto sigue, de aquí a dos semanas tenemos Austria y hay que seguir construyendo la base».

¿Qué significa seguir construyendo?

«Seguir construyendo significa intentar hacer un fin de semana como este: sacar el máximo de cada situación, intentar no tener caídas en los entrenos… Sí, que se puede ir más rápido, que te quedas con la sensación de que podías más, vale, pero a veces es mejor para empezar a construir. Hoy tenía la sensación de que podía dar un poco más pero no quería arriesgar. Me he caído pero ha sido una caída que se ha juntado todo un poco. Aparte de esto, seguir construyendo es seguir en esta dinámica».

