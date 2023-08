Márquez estrena hoja de ruta en Silverstone

Marc Márquez ha vuelto de las vacaciones con las pilas cargadas con una hoja de ruta diferente. Durante las primeras sesiones de entrenamientos se vio al ilerdense algo tocado por las molestias en el aductor derecho que le impedían subir y bajar de la moto de forma natural. A esto habría que sumarle los problemas de la Honda durante toda la temporada. Es por eso que el español se ha replanteado su estrategia para el GP de Gran Bretaña.

Al inicio del curso, el de Cervera reconocía que su objetivo era pelear por el Mundial pero la realidad era otra. Las mejoras que han ido llegando no han surtido el efecto deseado y la RC213V sigue siendo una moto complicada que todavía no está lista para volver a pelear por el título. Durante la primera mitad del campeonato, Marc exprimió al máximo la moto para poder pelear con los de arriba y eso desembocó en una caída tras otra.

Su gen competitivo le impedía rendirse y lo intentó una y otra vez. No importaba si ello conllevaba acabar en el suelo. Pero todo tiene un límite. Y las cinco caídas en Sachsenring, su circuito favorito, fueron el límite. Eso le provocó lesiones en el tobillo, el dedo y una costilla fisurada que le impidieron correr en Assen. Este verano, el 93 se ha dedicado a recuperarse y ponerse a punto para el regreso este fin de semana.

Sin embargo, la estrategia es diferente a la que venía usando hasta ahora. «Una de las cosas que tenemos que cambiar para la segunda parte de la temporada es la manera de afrontar las carreras», reconocía el propio Marc Márquez en una entrevista reciente en Motorsport. Su objetivo para la segunda parte del campeonato no se basa en los resultados sino en recuperar la confianza, seguir cogiendo ritmo de carrera y tomar notas de cara al proyecto de 2024.

Recuperar la confianza

«El objetivo para esta segunda parte de la temporada es ser, quizás, menos explosivo, no buscar resultados, pero con el objetivo de intentar seguir creciendo con el proyecto y, sobre todo, volver a tener confianza en mí mismo y ritmo de carrera», explicó Márquez en la mencionada entrevista.

Lo cierto es que Marc no pudo mostrar su mejor versión ni en agua. En estas condiciones donde se iguala todo más, el piloto de Repsol Honda no logró pasar a la Q2 pese a sus intentos en los últimos minutos. El ocho veces campeón del mundo se centró más en coger sensaciones y no tanto en pelear por un buen resultado. El objetivo en carrera será el mismo.