Marc Márquez toca fondo

Sachsenring ha sentenciado a la Honda. Alemania se presentaba como un punto clave para saber en qué estado estaba la RC213V de 2023, si pasaba la prueba o no. Y no lo pasó. La nueva montura suspendió el examen en un trazado donde históricamente siempre habían ido bien con Marc Márquez. Sin embargo, este curso no sólo no han podido ser competitivos sino que su piloto estrella se ha caído cinco veces intentando pelear por posiciones delanteras y tuvo que retirarse antes de la carrera del domingo después de irse al suelo en el warm up.

El ocho veces campeón del mundo estaba derrotado a la vez que frustrado tras ver que no podía ir bien ni siquiera en su trazado favorito. Para colmo, la caída en el warm up le provocó una contusión en el tobillo y una pequeña fisura en el dedo pulgar de la mano izquierda. Aunque los médicos le declararon apto para correr, el piloto del Repsol Honda decidió parar, bajarse de la moto y no salir a pista en la carrera del domingo prevaleciendo su salud por encima de todo.

Su cara tras comunicar la noticia era un poema. Esta retirada supone un punto de inflexión para un Márquez que ve cómo sus opciones de pelear por el Mundial se esfuman por completo. En la sprint race salía séptimo y acabó undécimo. Hasta Jorge Lorenzo alucinaba al ver a Márquez quedar más atrás de la posición en la que había salido ya que no es algo habitual. Llegando casi al ecuador de la temporada, la moto no mejora y el Repsol Honda siguen siendo últimos en la clasificación por equipos.

Tensión en Honda

La tensión en el equipo nipón se podía cortar con un cuchillo. Antes de empezar el Gran Premio, el jueves, Márquez era muy claro: «Si no vamos bien en Alemania, apaga y vámonos». Esas declaraciones se produjeron antes de que comenzara el que fue uno de los mayores infiernos que ha vivido el ilerdense en su carrera deportiva.

La última caída en la vuelta tres del warm up donde salió por orejas fue determinante. Al caer, el ilerdense se golpeó con el cuello y se quedó apoyado en las protecciones, algo mareado, durante unos minutos. Después se rehizo pero se marchaba cabizbajo, negando con la cabeza y con gestos de desánimo. Unas horas después, Honda publicó un escueto comunicado de apenas una línea en el que dejaba claro que la decisión de abandonar había sido del piloto, que ellos no habían tenido nada que ver: «Marc Márquez ha decidido perderse el GP de Alemania después de sufrir una caída en la curva 7 en el warm up».

El propio piloto reconocía en DAZN que había sido «una elección propia» ya que «después de cinco caídas, sobre todo la de hoy, no me siento listo». La tensión dentro del equipo es alta. Márquez se marchó de Alemania tocado y bastante hundido. La situación es bastante límite en estos momentos pero todavía queda Assen antes del parón de verano. Aunque no parece que las cosas vayan a mejorar mucho en una semana.