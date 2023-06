Marc Márquez empieza a estar cansado. La moto no tira, las mejoras no surten el efecto deseado, siguen muy lejos de los puestos de cabeza y cada vez es más peligroso pilotar una Honda, cada vez sufren más caídas los pilotos de la marca. «Al mínimo error, la moto te traiciona y te caes», reconocía el ocho veces campeón del mundo tras la carrera donde volvió a recalcar que su compromiso con el equipo del ala dorada es «máximo» pero también dejó una puerta abierta si no mejoran las cosas.

«Sigo teniendo contrato con Honda todo este año y el que viene y mi compromiso es máximo. Sigo con la misma mentalidad, pero también es cierto que si veo que no puede y que seguimos en la misma línea pues tocará dar un paso atrás y, en vez de fijarse en los cinco primeros, fijarse en los diez primeros», comentó Marc Márquez consciente de que la situación empieza a ser frustrante tras una nueva caída en Mugello, la tercera de la temporada en un domingo.

Tras la caída se vio al de Cervera abrir los brazos mirando a la moto como pidiendo explicaciones de lo que había pasado. No entendía nada. «Los primeros preocupados son Honda, son los primeros interesados en cambiar la situación. Yo les he dicho que mi compromiso es máximo todo este año, todo el que viene para intentar trabajar, intentar seguir evolucionando y darle la vuelta a la situación, pero, evidentemente, como piloto, cuando ves que vienen dos pilotos como Rins y Mir, que eran de los más fiables en la parrilla, que no se caían. Mir, en una temporada se había caído 12 veces, ya lleva 12 este año», reconoció.

Las caídas empiezan a ser la tónica habitual entre los pilotos Honda. Rins y Mir no pudieron competir en Italia por culpa de sendas caídas durante los entrenamientos en Mugello, y el del LCR se perderá las dos próximas carreras: «Dicen: ‘Márquez se cae mucho’. No, todos los pilotos Honda nos caemos mucho. Eso es lo realmente preocupante, lo que tenemos que intentar cambiar de cara a un futuro, porque con estas motos se va rápido y contra más caídas, más posibilidades de lesión hay. Yo sigo con la misma mentalidad. En Alemania saldré y otra vez a cuchillo, a ver qué puedo sacar y a exprimir la naranja al máximo».

Futuro

Márquez llegó a Italia reafirmando su amor por la marca japonesa ante los rumores de una posible marcha a Ducati o incluso KTM: «Honda siempre será mi plan A», pero a ese mensaje ha acabado añadiendo un pero al final del fin de semana tras ver que después de tres semanas estaban en el mismo punto que en Le Mans. Tiene contrato hasta finales de 2024 pero la paciencia tiene un límite. Ya lo dijo el propio Marc en su documental, su objetivo era volver a ganar con Honda pero si eso no era posible se buscaría la vida.

«¿Has visto esto? No es por placer, es para ganar. Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida», así de contundente se mostró el de Repsol Honda durante la reunión con los japoneses. Él ha demostrado que es capaz de meter la moto en la primera fila de la parrilla de salida cada sábado y pelear por el podio llevando la moto por encima del límite, pero los riesgos tienen consecuencias y esas consecuencias son las caídas. Ya se lesionó en Portimao pero, por suerte, el resto de caídas no le han producido más lesiones como sí les ha pasado a Mir y Rins.

Pero no hay tiempo para las lamentaciones. Este fin de semana hay otra carrera, el Gran Premio de Alemania. Esta prueba servirá de termómetro para ver en qué punto está la Honda. Sachsenring es un circuito que se le da muy bien al ocho veces campeón del mundo, donde ha ganado en 10 ocasiones siendo la última en 2021, el año que volvió tras su grave lesión. Dos años después regresan al mismo escenario pero no como les gustaría.