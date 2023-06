Ducati prepara un plan para fichar a Márquez en 2025

Corre el rumor de que Ducati podría fichar a Marc Márquez en 2025. Eso dijo Jorge Lorenzo hace apenas unos días después de adelantar semanas atrás que «el romance entre Márquez y Honda no es el mismo». Lo cierto es que el equipo nipón sigue sin dar con la tecla para dar el salto que pide el ilerdense para poder pelear por el Mundial. Esto ha provocado que se aviven los rumores sobre una posible ruptura entre Honda y el 93.

Jorge Lorenzo se mostró muy claro en declaraciones a la web oficial del campeonato cuando le preguntaron por el futuro del ocho veces campeón del mundo: «¿Para quién correría Márquez? Creo que Ducati». No obstante, el ex piloto cree que los de Borgo Panigale le harán una oferta a la baja pero que Marc aceptará: «Pronto, sí. La oferta no le hará feliz, pero la aceptará».

En caso de que se produzca este fichaje no sería antes 2025, año en el que queda libre Enea Bastianini, la gran apuesta de Ducati para intentar competir con Pecco Bagnaia por el título, y eso dejaría un asiento libre para el ilerdense en caso de no renovar. Tras las palabras de Lorenzo, el equipo italiano se ha pronunciado al respecto. Gigi Dall’Igna, el director y gran culpable del éxito de Ducati, ha hablado sobre la situación de Márquez y Honda y la posibilidad de verle vestido de rojo en dos temporadas.

«Lo primero de todo, no creo que aceptara irse a un equipo que no fuera oficial. Es una estrella y las estrellas quieren que se les trate como tales. En su vuelta después de varios meses de inactividad, hizo una carrera buenísima con la Honda, con lo que yo me esperaría para decir que Marc y Honda se separarán a finales de 2024. No lo doy por descontado. De hecho, creo que se dan todas las opciones para que aún lo hagan bien juntos», comenzó diciendo el gurú de Ducati.

Ducati se centra en sus pilotos

Pese a los rumores del que sería el bombazo del mercado: Marc Márquez deja Honda par firmar por Ducati, Dall’Igna ha dejado claro que por el momento están centrados en sus pilotos (Bastianini y Bagnaia). Desgraciadamente las lesiones han impedido a Enea mostrar el potencial que le llevó a ser tercero del Mundial el año pasado.

«Dicho esto, nosotros estamos contentos con los pilotos que tenemos ahora mismo. Con uno todavía no hemos logrado que pueda brillar porque se lesionó (Enea Bastianini), pero espero volver a verlo en forma en Mugello. El otro es Pecco (Bagnaia). El año pasado hizo cosas estratosféricas con nuestra moto. Ha hecho cosas que sólo un gran campeón consigue hacer. Por lo tanto, de aquí a 2024, tienen que pasar muchas cosas y todo puede pasar», añadió el director de Ducati.

La historia es que el equipo italiano todavía tiene bastantes frentes por resolver de cara a 2024: la continuidad de Johann Zarco y Jorge Martin en Pramac Racing y Fabio Di Giannantonio en Gresini, aunque este último no tiene contrato con la fábrica. El que parece más fuera que dentro es Jorge Martín, que podría marcharse a Yamaha la próxima campaña. Par más inri, Bastianini firmó por dos años, por lo que terminaría contrato a finales de 2024. En declaraciones a MotoGP.com, el director italiano reveló que esperan «resolverlo todo entre Mugello y Sachsenring».