Márquez manda un recado a Honda: «Para ganar el Mundial tienen que mejorar la moto»

Marc Márquez ha mandado un recadito a Honda tras el Gran Premio de Francia de MotoGP. El ilerdense demostró una vez más que él está en plenas condiciones para competir con los de arriba pero la moto no acompaña. Tras la caída, el ocho veces campeón del mundo reconoció que «para ganar y luchar por el campeonato tienen que mejorar la moto». El de Repsol Honda pido al equipo del ala dorada que aprovechen estas tres semanas de parón para preparar bien las próximas carreras y mejorar la moto. «El nuevo chasis aporta un poquito, pero no es la solución», comentó.

GP de Francia

«Estaba disfrutando como un niño, pilotando como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Estaba yendo al límite como se ha visto en toda la carrera, pero era la única manera de estar allí. Prefiero hacer una carrera como esta y terminar así que no haciendo el 10. El problema ha sido que en las dos últimas vueltas veía el podio tan cerca, y sabía que si me pasaba Jorge (Martín) lo más probable es que en la recta me pasara Zarco. No quería perderlo y ahí es donde he cometido el único error de la carrera. Hemos demostrado que estamos ahí, que velocidad hay y he podido revolverme un poquito. Me costaba bastante adelantar, lo tenía que hacer en sitios de demasiado riesgo algunas veces, pero he disfrutado. Eso es lo importante».

«Han pasado por la cabeza los 20 puntos, los 16 e incluso los 13 de quinto. Para ganar y luchar por el campeonato tienen que mejorar la moto. Lo he dicho en el box. Estoy bien y preparado. He pilotado como hacía mucho tiempo que no lo hacía pero no podemos ir tan al límite todas las carreras. Hoy lo hemos salvado con el neumático duro delantero. Sin haberlo probado lo hemos montado en carrera. Esto nos ha permitido salvar el resultado. Los otros iban con el blando. Tienes que jugarte estas cartas. Son riesgos, sí. Para mí lo más importante es demostrarme que estoy ahí, seguir con esta autoconfianza y esperar que lleguen cositas de Japón».

«El chasis nuevo aporta un poquito, pero no es la solución. Estamos lejos. No sé si la solución va a llegar esta temporada o no, pero yo soy autoexigente conmigo mismo y me voy a preparar al máximo estas tres carreras que vienen. Espero que en Japón también preparen al máximo estas tres semanas las carreras que vienen y, de esta manera, seguir avanzando. Mi objetivo es seguir luchando cada carrera por las posiciones de delante. Es cierto que en el campeonato estamos lejos. Es un objetivo un poco irrealista pero yo sigo peleando hasta el final, como he hecho hoy y como haré en Mugello».