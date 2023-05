Honda frena a Marc Márquez

Marc Márquez está de vuelta. El ilerdense demostró en Le Mans que está listo para pelear por todo. Antes de la caída, a dos vueltas del final, el 93 se encontraba peleando por la segunda plaza con la Ducati de Jorge Martín, el ganador de la sprint race el sábado. Pero el problema sigue siendo el mismo de siempre, la moto. Tras cinco carreras, los del ala dorada se encuentran en la misma situación que antes de empezar la temporada: Márquez está preparado para luchar por el Mundial pero la Honda no.

«Para ganar el campeonato y luchar por el campeonato tienen que mejorar la moto», aseguró el español tras la carrera. El piloto de Cervera dio un nuevo toque de atención a Honda después de volver a ir al límite y hacer adelantamientos muy arriesgados, para compensar los problemas y poder luchar por el podio. «No podemos ir tan al límite todas las carreras», explicaba.

Desde Japón están trabajando para volver a estar arriba y ser el número uno del Mundial como antaño. El chasis Kalex «aporta un poquito, pero no es la solución», decía Márquez al acabar el Gran Premio de Francia que reconocía que no sabe si esa solución «va a llegar esta temporada o no». Lo cierto es que él se pega con todos en cada carrera y lo volvió a hacer en Le Mans. Llevó la moto al límite y estuvo muy cerca de firmar un regreso épico. No pudo ser pero demostró una vez más que está «bien y preparado» para cualquier batalla, porque es uno de los más grandes de todos los tiempos.

Marc lo intenta una y otra vez, y lo seguirá intentando, no importa las veces que se caiga. Sin embargo, para poder tener opciones de luchar por el Mundial falta que Honda de con la tecla correcta y le proporcione las herramientas adecuadas para que el ocho veces campeón del mundo les devuelva a lo más alto.

Es un quiero y no puedo. Márquez lo intenta pero la moto le frena. Por ello le pide a Honda que aprovechen el parón para trabajar y poder dar un salto adelante en Mugello: «Espero que en Japón preparen al máximo estas tres semanas las carreras que vienen y, de esta manera, seguir avanzando» para luego añadir que su objetivo no ha cambiado a pesar de los problemas, «es seguir luchando cada carrera por las posiciones de delante».