Márquez no gana para disgustos: sufre una nueva caída y es duda para la carrera

Marc Márquez ha sufrido una nueva caída en el Gran Premio de Alemania de MotoGP justo al final del warm up. Es la quinta caída del fin de semana para el piloto del Repsol Honda. En esta ocasión la acción tuvo lugar en la curva siete del trazado de Sachsenring. El piloto de Cervera salió por orejas hacia la grava y a punto estuvo de ser golpeado por su moto.

Hasta ahora había salido casi ileso de las caídas, aunque tras la última del sábado ya se le vio cojear ligeramente, pero esta ha sido la más dura de todo el gran premio. Tras incorporarse se vio a Marc negando la cabeza y cojeando notablemente pero pudo salir por su propio pie y se fue directo al centro médico para realizarse unas radiografías.

Antes, lo vio el doctor Charte, médico de MotoGP, y aseguró que Márquez «está bien. Con dolor en el tobillo derecho y se queja del pulgar de la mano derecha también. Vamos a hacer una radiografía». Desgraciadamente para el ocho veces campeón del mundo, en este gran premio no le están saliendo las cosas como le gustarían y ha sufrido cinco caídas en menos de 48 horas, algo que nunca antes le había pasado al ilerdense. Tras la revisión, los médicos determinaron que «tiene una fractura muy pequeña en el dedo pulgar de la mano izquierda» pero ha sido declarado apto para correr.

Medical Info 📋#MotoGP rider #93 @marcmarquez93 has a very small fracture in the first finger of his left hand. He has been declared FIT#GermanGP 🇩🇪

