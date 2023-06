Honda abre la puerta a la salida de Márquez

A la vez que Marc Márquez muestra su absoluto hartazgo por su situación en Repsol Honda, en su equipo está sucediendo algo similar. El encargado de alzar la voz en un domingo que el valenciano se volvió a perder una prueba más esta temporada fue Albert Puig. El team manager fue muy contundente en su comparecencia Assen, llegando a afirmar que están «en la mierda», y dejando abierta la puerta de salida al piloto español.

«Marc decidió por sí mismo venir aquí. Estaba dolorido, porque después de cinco caídas en Alemania puedes imaginar cómo estás. Pero durante el fin de semana se ha ido encontrando peor, y finalmente esta mañana ha ido al doctor y vio que no era posible. Sobre la segunda pregunta, esto es algo que todavía no hemos discutido con Dorna. No sé cómo va esto, no hemos recibido demasiada información sobre esto, no puedo dar una respuesta adecuada», señaló Puig al ser preguntado por la ausencia de Márquez debido a sus lesiones.

Pero, la pregunta que sobrevolaba el ambiente de la sala de prensa en Holanda era la continuidad del valenciano en Honda el año que viene. Puig dejó su futuro en el aire con la siguiente respuesta: «Tengo que pensar que sí porque tenemos un contrato, pero sobre esta pregunta tengo que decir que creo que cada persona es libre de hacer lo que quiera en la vida, y Honda no es una compañía que quiera tener a gente que no esté contenta dentro de Honda. Por supuesto, tenemos un contrato con él, pero también Honda respeta mucho a Marc. Quiero pensar que sí, que va a seguir, basándome en el contrato, pero no tengo una bola mágica», prosiguió.

Este concluyó haciendo un balance de la situación y, sobre todo, de los errores cometidos por el cuadro nipón. «Ahora estamos hablando de errores porque estamos en la mierda. Pero hemos hecho también cosas buenas. Creo que si miras hacia atrás, en 2020 tuvimos el covid, a Marc lesionado, y a partir de ahí hemos tenido una cuesta abajo. La situación de Marc ha sido muy complicada desde el punto de vista de un piloto por su lesión, pero también desde el punto de vista de la compañía no ha sido fácil para nuestros ingenieros, para poder moverse entre Japón y Europa», finalizó.