Márquez: «Necesito rehacerme físicamente y mentalmente»

Marc Márquez ha vuelto a reconocer el mal momento que atraviesa. El piloto español, que tampoco ha podido disputar el Gran Premio de Holanda por sus problemas físicos, ha celebrado el parón veraniego del Mundial de motociclismo que le permitirá mejorar también a nivel mental después de unos meses muy complicados.

«Este mes y medio me viene como anillo al dedo. Necesito rehacerme físicamente y mentalmente»porque estoy estoy en uno de los peores momentos de mi carrera deportiva, pero ayuda que estoy en uno de mis mejores momentos a nivel personal. Es lo único con lo que me apoyo y me agarro para seguir luchando e intentar darle la vuelta a esta situación», explicó Márquez en Assen.

Respecto a los repetidos problemas con su moto, el campeón mundial optó por morderse la lengua. «Tiene que pasar el tiempo porque una de las cosas que me han enseñado, y que creo que es bueno, es no tomar decisiones en caliente ni decir cosas en caliente, pero está claro que todos los pilotos de Honda estamos lesionados…», dijo.