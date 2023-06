Marc Márquez se ofrece a KTM y le rechazan

«Por el momento, por supuesto, estoy aquí para trabajar con ellos. Como se ve, trabajar con ellos significa trabajar para el proyecto del año que viene. Este año no nos cambiará mucho la vida, así que el compromiso es máximo», estas fueron las últimas palabras de Marc Márquez sobre su continuidad en Honda. Un posible futuro en KTM parecía estar abierto, pero finalmente no se dará.

El periodista Ricard Jové ha afirmado que el entorno de Marc Márquez ha contactado con KTM para ofrecer al piloto llegando con una carta de libertad que ellos mismos se encargarían de liquidar con Honda. Pero la respuesta de KTM, por el momento, ha sido negativa por una cuestión de «estrategia pura y dura».

Ricard Jové afirma que Stefan Pierer ha dicho que sabe perfectamente que «Marc Márquez podría desestabilizar la atmósfera»dentro del garaje oficial de KTM. El futuro de Marc Márquez sigue estando de gran actualidad en el Mundial de MotoGP antes de que el campeonato cierre todos los garajes.

Marc Márquez le ha dado muchas oportunidades al equipo japonés pero las mejoras no están surtiendo efecto y la moto es cada vez más peligrosa. En Sachsenring, su circuito fetiche, se cayó hasta cinco veces e hizo una peineta a la onboard de su moto tras una salvada. El sábado pasado se fue tres veces al suelo en 40 minutos y aún así logró hacer un gran séptimo puesto en la qualy.

Pero la caída en el warm up fue definitiva. A pesar de tener el ok de los médicos para correr, Márquez decidió parar y no salir a pista en la carrera del domingo. El escueto comunicado del Repsol Honda señalaba que la decisión fue del propio piloto, ellos no participaron. Esto fue un mensaje contundente del de Cervera a su equipo, dejando claro que así no podía competir. Ahora llega a Assen, pero su futuro en Honda pinta muy negro. Aunque la opción de KTM tampoco parece clara.