Marc Márquez no correrá el Gran Premio de Assen por lesión

Marc Márquez no correrá este domingo en el Gran Premio de Assen por lesión. El piloto de Honda ha sido declarado «no apto» por la Comisión Médica del mundial de motociclismo y no estará disponible para la carrera en la que iba a salir en decimoséptima posición. El heptacampeón del mundo lo ha confirmado en la mañana de este domingo a través de un comunicado en sus redes sociales.

«Hola a todos, como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo!».

«Marc Márquez no participará en la carrera de hoy en Assen tras ser declarado no apto como consecuencia de las lesiones sufridas en el Gran Premio de Alemania de la semana pasada, que se han agravado aún más durante este Gran Premio», confirmaba también el equipo Repsol Honda.

Y es que Marc Márquez tuvo cinco caídas en la anterior carrera disputada en Alemania. El español sufrió varias lesiones como un esguince en el tobillo derecho, una fractura en el pulgar de la mano izquierda y una fractura de una costilla, la que ha provocado el abandono del piloto en la mañana de este domingo.