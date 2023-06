Marc Márquez deja abierto su futuro con Honda: «Por el momento estoy aquí»

Marc Márquez ya está en Assen, listo para correr el Gran Premio de Holanda de MotoGP después de retirarse en Alemania porque no se sentía listo para subirse a la moto tras las cinco caídas. Esto ha provocado que se desaten los rumores sobre su continuidad en el equipo del ala dorada en 2024. El piloto de Cervera ha reconocido que si está aquí «es porque mi compromiso es máximo con Honda», pero cuando le han insistido ha dejado su futuro un poco abierto: «Por el momento, por supuesto, estoy aquí para trabajar con ellos».

Lesiones

«Te caes y al cabo de las horas, van saliendo los golpes y cada vez hay más y más dolor, pero hemos hecho un gran trabajo estos tres días, con todo el equipo de fisios y todo el equipo médico para tratar de estar aquí en Holanda. Dos de los pilotos principales de Honda, que son Mir y Rins, no estarán y se necesita coger información para mejorar el proyecto de cara a futuro. Es cierto que llegamos bastante magullados, aún con el tobillo un poco inflamado. Se ha drenado muy bien, pero aún queda inflamación y dolor. El dedo, con una fractura y lo que más me va a molestar el fin de semana es la costilla, que la tengo fisurada, la segunda, y es una de las cosas que el domingo no se apreció, pero también sentía dolor en la costilla».

Apagar e irse de Honda

«No, como he dicho siempre, estoy comprometido con el proyecto. Por eso estoy aquí. Lo fácil habría sido quedarme en casa y estoy aquí porque estoy comprometido con el proyecto para intentar ayudar y mejorar de cara al futuro. Todos los pilotos Honda nos queremos ver delante. En Alemania sufrimos más de lo esperado pero también dije que arriesgaría, lo hice y salió mal. Es cierto que la última caída fue sin arriesgar porque el sábado había tirado la toalla y aún así llegó. Toca ir con pies de plomo, poquito a poquito y a ver si podemos mejorar el proyecto de cara al futuro pero sobretodo estar comprometido, eso será lo importante en las siguientes carreras».

¿Ya está listo para correr?

«Al límite, pero estoy listo. Estaré listo para correr, especialmente, en Alemania, cuando me caí en el warm up, la primera hora, me sentía listo para salir, pero, luego, al pasar las horas, los minutos, cada vez sentía más y más dolor, en el tobillo, en la fractura en el pulgar. También me sentía extraño y con un crack en una costilla. Eso será lo más doloroso durante este fin de semana. Pero intentaremos empezar e ir paso a paso. Veremos. También era importante estar aquí, porque dos de los principales pilotos de Honda están lesionados, como son Mir y Rins, a los que los deseo lo mejor. Honda necesita motos en pista para mejorar para el futuro».

Futuro en 2024

«Si estoy aquí es porque mi compromiso con Honda es máximo y quiero trabajar con ellos para mejorar para el futuro, para mejorar nuestro proyecto. Estoy aquí para trabajar con ellos».

¿Seguirá con Honda el año que viene?

«Por el momento, por supuesto, estoy aquí para trabajar con ellos. Como se ve, trabajar con ellos significa trabajar para el proyecto del año que viene. Este año no nos cambiará mucho la vida, así que el compromiso es máximo».

Así de claro se mostró Marc Márquez en las declaraciones previas al GP de Holanda de MotoGP realizadas a DAZN y la motogp.com