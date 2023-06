Márquez se retira del Gran Premio de Alemania

Marc Márquez ha decidido no correr la carrera del Gran Premio de Alemania de MotoGP tras la caída en el warm up. El piloto de Cervera tiene una pequeña fractura en el pulgar de la mano izquierda tras su quinta caída del fin de semana y, después de debatir con su equipo ha tomado la decisión de no salir a pista este domingo. Las cosas han salido peor de lo que esperaban en un trazado donde históricamente siempre ha ido bien el piloto de Cervera.

Él quería dar un paso adelante en su territorio, donde ha ganado 11 veces, pero todo empezó torcido desde el viernes cuando sufrió su primera caída en la Práctica 2. El propio piloto reconocía que estaban sufriendo más de lo esperado pero su mentalidad ganadora y el hecho de ser un circuito que se adapta a las mil maravillas a su estilo de pilotaje le hacía arriesgar más de la cuenta e intentar pelear por estar arriba. Aquí ganó en 2021 al poco de volver tras estar un año fuera por lesión pero esta vez no pudo ser.

Durante la clasificación se cayó hasta tres veces y aún así logró firmar una milagrosa séptima posición. Después, en la carrera al sprint ya optó por ser más comedido tras las cuatro caídas y se centró en cruzar la línea de meta sin ninguna caída más. Desgraciadamente, durante el warm up de este domingo se volvió a ir al suelo por quinta vez en lo que va de fin de semana.

Esto le provocó dolores en el tobillo y una pequeña fractura en el pulgar de la mano izquierda. A pesar de que los médicos le declararon apto para correr, el piloto de Cervera ha decidido retirarse del Gran Premio de Alemania de MotoGP. «Marc Márquez ha decidido perderse el Gran Premio de Alemania tras sufrir una caída en la curva 7 durante el warm up matutino», reza el comunicado del Repsol Honda.

Marc Marquez withdraws from German GP

Marc Marquez has elected to miss the German Grand Prix after suffering a crash at Turn 7 during morning Warm Up.

📄 https://t.co/h8Bk4QIMUR

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) June 18, 2023