Márquez roto: «A nivel mental es el momento más duro de mi carrera deportiva si aparto la lesión»

Marc Márquez habló tras la carrera al sprint, en la que acabó en el puesto decimoséptimo. El piloto de Honda reconoció que el rendimiento de la moto le está afectando en exceso, catalogando esta temporada como uno de los peores momentos de su carrera. El de Cervera saldrá de nuevo en decimoséptima posición en la carrera del GP de Holanda de MotoGP, que se disputa en el circuito de Assen.

Carrera

«Esperaba salir atrás, pero esta mañana me encontraba mejor. Llueve sobre mojado y hemos tenido una caída con muy mala suerte. Esto me ha pasado en el pasado, ha pasado hoy y pasará en el futuro, pero la coincidencia de que tenía que pasar hoy esta caída. El golpe ha sido fuerte, la costilla se ha resentido más y era una carrera complicada. Al final he decidido salir para volver a coger confianza y he sufrido. El objetivo era dar vueltas, coger confianza e iba en un grupito que iba cómodo a su ritmo y ya está».

Caída

«Muchas veces tienes sustos de este tipo y no pasa nada. Hoy me ha tocado caerme. Los dos nos hemos querido quitar los dos y es culpa mía porque tenía que haber estado más atento a cuando quitó gas. Es un accidente como el de la calle, el que da por detrás es culpable. Es una acción desafortunada».

Momento duro

«A nivel mental es el momento más duro de mi carrera deportiva si aparto la lesión. Toca seguir trabajando, esfuerzo y sacrificio. Mañana quiero acabar la carrera, la semana siguiente playita, reflexionar y ver qué ocurre en Silverstone. Espero estar mejor físicamente».