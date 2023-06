Bezzecchi consigue la pole con Márquez decimoséptimo al sufrir una nueva caída

Marco Bezzecchi se llevó el gato al agua de cara a la carrera al sprint que se celebrará este sábado a las 15:00 horas en Assen. En la Catedral del Motociclismo, el piloto italiano consiguió la pole position con una actuación no muy buena de los pilotos españoles. Aleix Espargaró saldrá sexto, Alex Márquez noveno y Jorge Martín décimo. Por parte de Marc Márquez, el heptacampeón se cayó de nuevo con su Honda y será decimoséptimo.

Como dice el refrán: «A perro flaco todo son pulgas» y esto es lo que mejor representa a Marc Márquez esta temporada. En la Q1 de este Gran Premio de Assen de MotoGP, el piloto de Honda volvió a caerse de su moto, pero esta vez no fue por la máquina de dos ruedas, sino por un despiste ‘tonto’ por no mirar al frente. El piloto español se comió a Bastianini, que igual que él estaba mirando a otro lugar. Ante esta situación, el heptacampeón del mundo no pudo clasificar para la Q2 y en la carrera al sprint saldrá en la 17ª posición de parrilla.

Minutos después comenzó la Q2 para determinar las posiciones para la carrera al sprint de este sábado y donde no estaba Marc Márquez después de sumar su decimocuarta caída en este 2023. Una situación crítica para un piloto que hasta hace pocos años sólo sabía lo que era ganar. Sin el de Cervera, la Q2 estaban los pilotos más fuertes. Jorge Martin, Aleix Espargaró, Johann Zarco, Marco Bezzecchi y compañía.

Fueron pasando los minutos y comenzó el toma y daca entre los favoritos de la parrilla. Entre Binder, Quartararo y Bezzecchi fueron reventando el crono por cada giro que hacían. El día comenzaba frenético y auguraban una carrera al sprint de lo más apretada. En «La Catedral del Motociclismo», los pilotos no defraudaban, pero fue Marco Bezzecchi el que consiguió la pole position con el mejor tiempo del fin de semana, 1:31.472.

El piloto de Mooney VR46 Racing Team logró su segunda pole en la categoría reina, pero el dato más representativo de este fin de semana es que en los últimos 13 años en Assen ningún piloto ha repetido la primera posición de la parrilla. Por lo que Bezzecchi se convirtió en el decimotercer poleman de los últimos 13 años. Le acompañará Bagnaia y Marini en la primera línea.