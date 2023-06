El futuro de Marc Márquez está cada vez más lejos del Repsol Honda. «Si no vamos bien en Alemania, apaga y vámonos», decía el de Cervera al llegar a Sachsenring. Y parece que así será. No fueron bien y tuvo que retirarse del gran premio tras cinco caídas. Alemania fue un punto de inflexión para el español y todo apunta a que la relación entre el ocho veces campeón del mundo y los del ala dorada llegará a su fin este verano, y KTM se presenta como principal destino si acaba saliendo de Honda.

El ilerdense le ha dado muchas oportunidades al equipo japonés pero las mejoras no están surtiendo efecto y la moto es cada vez más peligrosa. En Sachsenring, su circuito fetiche, se cayó hasta cinco veces e hizo una peineta a la onboard de su moto tras una salvada. El sábado se fue tres veces al suelo en 40 minutos y aún así logró hacer un gran séptimo puesto en la qualy.

Pero la caída en el warm up fue definitiva. A pesar de tener el ok de los médicos para correr, Márquez decidió parar y no salir a pista en la carrera del domingo. El escueto comunicado del Repsol Honda señalaba que la decisión fue del propio piloto, ellos no participaron. Esto fue un mensaje contundente del de Cervera a su equipo, dejando claro que así no podía competir. Ahora llega a Assen pero su futuro en Honda pinta muy negro.

KTM aparece como principal candidato a fichar a Marc Márquez si sale del Repsol Honda al acabar el año. El ilerdense tuvo una reunión en Mugello con Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation y Shiniji Aoyama, vicepresidente ejecutivo de Honda Motor, en la que estaba presente su representante, Jaime Martínez Recasens, para tratar la situación.

Dorna tiene la clave

El español les dijo al principio del curso que él ya está al 100% físicamente y quería volver a ganar, pero si no era posible hacerlo con ellos se buscaría la vida. Así de claro se lo dejó y así parece que va a suceder, porque las mejoras en la RC213V no están surtiendo ningún efecto y la moto sigue siendo igual o peor que la del año pasado.

Aquí es cuando aparece KTM. La fábrica austríaca está tratando de negociar con Dorna para que le permita tener una tercera moto en la parrilla. Cabe recordar que la plaza que dejó Suzuki tras su salida del Mundial sigue vacante y KTM quiere ocuparla. Eso les permitiría hacer hueco a Pedro Acosta, que ha decidido subir el año que viene a MotoGP con ellos y el equipo ya le busca un hueco.

El equipo austríaco está haciendo encaje de bolillos para intentar meter a Márquezy Acosta. Miller y Binder tienen contrato, igual que Pol Espargaró, mientras que el GASGAS Tech3 planea renovar a Augusto Fernández que está firmando un gran debut en MotoGP. Eso deja sin sitio a los dos españoles pero si Dorna le concede otra plaza más, KTM tendría dos monturas más y según los últimos rumores Miller pasaría al nuevo equipo que estaría liderado por Aki Ajo, el mánager de los equipos de Moto2 y Moto3, con Acosta, dejando hueco libre al de Cervera en el equipo oficial junto a Binder.