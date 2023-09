Márquez desvela su futuro: «Tengo contrato con Honda y sé donde voy a correr el año que viene»

Marc Márquez está atravesando por uno de los momentos más delicados y duros de su carrera deportiva. El ocho veces campeón del mundo ha tenido que cambiar su mentalidad, dar un paso atrás y asimilar que no está para pelear por el campeonato, ni siquiera por estar entre los 10 primeros. «A una bestia se la doma a base de golpes. Eso me ha cambiado», dijo. Esto ha desatado numerosos rumores sobre su futuro, si continuará o no en el Repsol Honda en 2024.

El piloto de Cervera ha repasado el presente y ha hablado del futuro durante una entrevista con DAZN, donde volvió a dejar clara que sabe dónde estará el año que viene. El propio Márquez se toma a broma todos los rumores: «Me han puesto en todas las motos de la parrilla, alguien acertará». También añade que «si fuera el único que sufre en Honda, pensaría que se me está pasando el arroz, pero no es así».

Presente

«Depende de cómo lo mires. Al principio de temporada sufrí frustración tras frustración. Correr en el Repsol Honda implica aspirar a lo máximo, pero a base de golpes me he dado cuenta de cuál es la realidad y de lo que podemos esperar esta temporada. Perfil bajo y empezar construir por algún sitio y buscar motivaciones pequeñitas».

¿Qué le hizo pensar que podía ganar?

«Pensaba que era posible por cómo me sentía. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Hice un invierno normal y me veía haciendo tiempos buenos y sin molestias físicas. Lo intentamos, pero no ayudó nada la caída y lesión de Portimao, que fue un error mío. Pero ese fallo vino provocado porque iba por encima de dónde podía llegar ese momento. Y luego llegó el Gran Premio de Alemania, donde he ganado tantas veces, me vi muy lejos y luego a base de golpes acepté la realidad. Tres huesos rotos y un ligamento del pie. En verano llegué a la conclusión de que no podía acabar la temporada así. Y más viendo el número de carreras que quedaba».

Las caídas restan confianza

«Ha habido muchos años que he tenido la mejor moto. 2013, para mí, tenía la mejor moto. En 2014 también. No voy a entrar año por año, pero ha habido muchos años que he tenido la mejor moto. Ha habido otros años que quizá no. Ha habido otros años que me ha acompañado la suerte. Pero siempre he intentado o he logrado estar ahí, en ese Top 3, Top 5, en cada carrera ahí. Para acabar el décimo pongo poco porcentaje por mi parte. Para acabar el décimo pilotas la Honda y ya. Como en Austria, no me sobrepasé y durante el fin de semana no me caí. La de los Libres 1 fue en la grava, pero no me caí por sobrepasar el límite. Yo sé pilotar hasta el límite de la moto o sé pilotar por encima de ese límite. Soy consciente en cada momento de donde está ese límite. Pero sí que a veces cuando llegan caídas que no te esperas, como la de Alemania en el warm up, te resta mucha confianza de golpe. Pero si son caídas por ir al límite, ahí dices ‘Bueno, me he caído, pero sé el por qué’».

¿Cómo frena a la bestia que lleva dentro?

«A una bestia se la doma a base de golpes. Eso me ha cambiado. Hay que tirar de experiencia y ser inteligente. Me estaba cayendo en todas las carreras y eso era porque estaba haciendo algo mal. Si vas el décimo, no te caes. Y eso es lo que toca ahora. No puedes empezar la casa por el tejado».

Está aquí para ser competitivo

«No tiene sentido seguir si no estoy en el Top 5, pero estamos en una situación crítica. Si fuera el único que sufre en Honda, pensaría que se me está pasando el arroz, pero no es así. Hay un problema que debemos solucionar de forma conjunta. Hay que encontrar la mejor solución para el proyecto».

¿Dónde correrá en 2024?

«Tengo contrato con Honda. Sé donde voy a correr el año que viene. Me han puesto en todas las motos de la parrilla, alguien acertará. Yo no he dicho que mi futuro dependa del test de Misano. Se verá el proyecto de 2024 y hay que trabajar para mejorar en todos los sentidos el proyecto de Honda. Un piloto valora el proyecto por el rendimiento en pista. La estructura y el plan del equipo para estar motivado. Pero hay que remar conjuntamente».

¿Le han faltado al respeto las marcas?

«No he sentido que se me faltase al respeto. Ha habido llamadas. Siempre las hay. Por respeto a las marcas no voy a decir nada. El periodista, en este caso, está haciendo su trabajo. Y también es una manera de arriesgar. Contrastarlo o no, eso ya depende de la profesionalidad de cada uno, pero yo respeto el trabajo de los periodistas. Cada uno tendrá sus teorías, sus fuentes… Y alguien acertará. Veremos quién».

Está centrado en Honda

«Yo lo que digo es que tengo contrato con Honda para 2024. Esto quiere decir que estoy trabajando con ellos. Ya me visteis en Austria que probamos muchas cosas. Si yo estoy probando tantas cosas en la moto es porque sigo creyendo en el proyecto y quiero evolucionar en el proyecto. Pruebo una aerodinámica nueva, una moto diferente. Salgo a la carrera y una moto totalmente diferente. En el Warm Up una puesta a punto diferente. Esto es porque siento este compromiso y estoy probando cosas para darle soluciones a los ingenieros. En Barcelona igual. Probé las dos aerodinámicas otra vez. En Misano en el test, la moto nueva. ¿Por qué? Porque siento este compromiso y estoy buscando la mejor solución para el proyecto e intentar que crezca».

Fichaje de Zarco por el LCR Honda

«Estoy súper agradecido de las palabras de Johann Zarco, un piloto con experiencia, es muy bueno tenerlo. Y que viene, ahora personalmente, de la mejor moto de la parrilla de MotoGP por estadísticas, resultados… Viene de la Ducati, es muy bueno que venga de esa moto para tener sus comentarios. Pero es ahí donde los ingenieros tienen que saber aprovechar toda esa experiencia de Zarco y todos sus comentarios. Lo bueno y positivo del proyecto es que todos los pilotos Honda estamos insistiendo en el mismo problema. Y eso creo que puede facilitar la solución de cara al futuro».

¿Siente envidia de su hermano Álex?

«En el caso de mi hermano sólo puedo decir: ‘Olé por él’. El año pasado no era piloto de MotoGP e incluso le estaba costando encontrar una plaza. Pero yo le dijo que si estaba motivado para seguir y le dije que apostara para que diera este paso en su carrera. Le impulsé yo. Estaba ya destinado a Superbike o bajar a Moto2 y ahora está en el Top 5 en cada carrera. Es el mismo del año pasado. Le pasa como a Fernando Alonso. Pero esta ocasión la está aprovechando al máximo. Tenía un contrato de un año y se lo jugaba todo a una carta. Mientras que yo tengo contrato con el Repsol Honda que está vigente. Y no sólo hay una opción, hay varias opciones».

¿Puede pasar algo satisfactorio de aquí al final?

«Pueden pasar cosas y no tienen por qué ser en pista. Pueden pasar cosas ilusionantes. No sólo se trabaja en pista, también se trabaja fuera de la pista para crear un proyecto ilusionante que mejoren el proyecto para 2024. Si en pista vamos mejorando poco a poco, pues a lo mejor podemos sacar la cabeza en un sprint o en una carrera. No digo ganar, pero sí estar en los cinco primeros puestos».