Márquez: «Si hace tres meses me dices que estaría así hubiera pensado: imposible»

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación en el GP de Cataluña de MotoGP tras un día para olvidar por parte de Honda, en el que las cuatro motos terminaron las cuatro últimas. El ocho veces campeón del mundo ha cambiado su actitud por completo tras sus intentos fallidos en el inicio de temporada. El propio piloto reconoce que si hace tres le dicen que estaría con esta mentalidad «hubiera pensado: imposible, este no soy yo».

Las seis motos japonesas, las últimas

«No lo había pensado. Es muy difícil comparar. La situación es complicada. El jueves ya lo sabía perfectamente y lo medio dije pero no quería dramatizar la situación antes de empezar. Todos los puntos débiles que tenemos este año están en este circuito. Están en estas curvas largas, en este grip, en esta tracción, en el poco grip que hay en Montmeló ya de general. Pero no es ninguna excusa. Los otros están yendo y nosotros estamos perdiendo mucho y estamos muy lejos. No queda otro que ejercicio, mental, paciencia, expectativas bajas, trabajar, concentrarte en ti mismo y seguir trabajando para no perder este pilotaje e intentar mejorar el proyecto de cara al futuro».

Lotería antes que podio

«Ya lo dije ayer, que era más fácil que le tocara la lotería que hacer podio. No engañaba».

¿Si no sale bien el test de Misano qué?

«Fiarlo o no fiarlo es porque cuando tú estás en una situación difícil, o en un año difícil, lo que más quieres es que empiece el siguiente. Son cosas diferentes. Yo soy de los que cree que con una moto, de un día para otro, no vas a sacar un segundo y medio, que es lo que nos sacaban por vuelta. No vas a bajar eso de golpe, pero al menos estar más cerca, sentirte un poco más cerca, estar de los 10 primeros. Tampoco estás pidiendo cosas del otro mundo, cosas irreales. Tienes que tener las expectativas reales. Pero en ese test de Misano ya cada año se ha puesto el primer prototipo del año siguiente. Del test de Misano al de Valencia no hay margen de mejora. Si que si el test de Misano es un desastre, pues a ver si hay la agilidad de mejorar y de hacer un cambio de cara a febrero. ¿Por qué la esperanza? Porque es ahí donde estará el primer prototipo versión 2024. A partir de allí, se podrá modificar un poco, pero la base será esa».

¿Hasta cuándo se puede aguantar esto?

«Esa es la pregunta. De momento, no queda otra. Queda aguantarlo, estar ahí, dar vueltas, tú no perder las sensaciones con la moto, porque cuando pruebas tantas cosas y estás tan lejos, es muy fácil relajarte y perder esa tensión. Por eso no la quiero perder, en el final de la Práctica intento apretar, apretar en momentos puntuales del fin de semana, pero de momento toca esta. No sé hasta cuándo, el tiempo dirá. Si hace tres meses me dicen que estaría con esta mentalidad hubiera pensado: imposible; este no soy yo. Al final, te quedas en una situación que es lo que tienes que admitir, tienes que buscar la solución para no hacerte mala sangre tú mismo. Si no es un no vivir».

Si llueve hay más opciones

«Mejorar es fácil. Si llueve, se puede mejorar algo, pero hasta cuánto no sé. No tenemos previsión de lluvia hasta por la tarde, más tarde».

Cambio radical en la Honda

«¿Os acordáis de la rueda de prensa de Valencia? Pues ya está. Está la respuesta ahí. Es la misma moto. A ver si en el test de Misano hay una evolución. La obligación, como pilotos, es seguir empujando y esforzándonos al máximo porque como trabajadores de Honda, porque en este caso eres un trabajador de Honda, tienes que salir a pista, dar la información y ser un profesional. Pero ya lo dije en el test de Valencia que con esta base no se podía ir mucho más. Empiezas la temporada motivado y dices: ‘Bah, lo voy a hacer’, porque me encontraba bien físicamente y hacía mucho que no era así, sí, pero intentas llegar donde no se puede, donde es irreal, pues caída tras caída tras caída. Tres, cuatro durante el fin de semana. Lesión, lesión, lesión. A base de golpes cambias la mentalidad».