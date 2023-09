Dos aficionados se alojaron en el motorhome de Márquez en Montmeló: «Ha sido un sueño»

Marc Márquez, junto con Airbnb, ideó una experiencia para sus seguidores en este GP de Cataluña de MotoGP. Se trata de la creación de un motorhome dentro del circuito, situado al lado del suyo, con todos los cascos, títulos e imágenes del 93 donde dormirán por una noche. OKDIARIO ha podido hablar con los afortunados, Sara y Joe, una pareja de 32 y 38 años que viven en Luxemburgo después de que ella le diera la sorpresa a su chico.

Cuando Sara lo vio sabía que tenía que ser suyo. Ella reconoce que no sabía cómo se hacía para reservar, pero se leyó las normas y se lo preparó todo para ser la primera en cogerlo y poder regalarle esta experiencia a su novio. La propia Sara explica que se puso una alarma en el móvil para estar pendiente en cuanto se abriera la reserva. «Me puse una alarma en el móvil, me leí las normas, preparé el mensaje y dije en cuanto salga voy a intentar cogerlo», comentó. Y así fue, tardó apenas unos segundos en reservarlo. Ni un minuto pasó desde que Airbnb lo desbloqueó hasta que esta joven de 32 años reservó la experiencia.

«De primeras sabía que tenía que intentar cogerlo, pero no sabía cómo se hacía. Así que pensé: ‘Voy a intentar cogerlo pero no le digo nada’, pero después tuve que contárselo. No me lo podía quedar para mí. Se lo dije el mismo día que lo reservé. Le dije de comer pizza y le comenté que iba a intentar coger esto. Cuando lo reservé me volví loca y él me dijo: ‘Tú eres más fanática que yo’. Él estaba muy tranquilo porque no se lo podía creer», contó Sara.

En un primer momento, ella intentó que fuera sorpresa, pero no se pudo aguantar de la emoción que tenía y se lo comentó el mismo mismo día. Joe reconoció que «al principio no me lo podía creer, porque era tan irreal», pero a su vez se mostró muy feliz de poder estar aquí. «Fue una gran sorpresa, la mejor que me han dado en la vida». «Es lo mejor que podía imaginar», añadió.

Joe no se lo creía

«Cuando me lo dijo pensé: ‘¿Es posible dormir en su motorhome?’ Eso costará una fortuna… Y me dijo: ’93 euros’. Es imposible, pensé… Es increíble. Estoy como en un sueño», explicó Joe a este periódico con una sonrisa de oreja a oreja al estar viviendo una de las mejores fines de semana de su vida, tal y como él mismo desveló

Tras su llegada el sábado 2 de septiembre al motorhome se cruzaron con Márquez justo antes de la sprint race. En ese momento, el piloto debía prepararse para la carrera y apenas pudo atenderles pero tras la misma se acercaron a su Hospitality donde le conocieron y charlaron más detenidamente. «Le hemos dicho hola antes de la carrera, pero estaba en el box y no tenía tiempo», explicó la pareja.

El premio no era sólo pasar una noche en el motorhome de Márquez, ya que la organización les tenía preparada una larga lista de actividades: «Al principio pensamos que sería una noche en el motorhome, que ya es bastante, pero después nos dieron un horario con muchas actividades. Estamos muy contentos».