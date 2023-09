Márquez: «He ido muy por encima del límite»

Marc Márquez reconoció que fue por encima de su límite este sábado en el GP de Cataluña de MotoGP. Contra todo pronóstico, el ilerdense se metió en la Q2 con un auténtico tiempazo. Luego, en la salida, ganó cinco puestos y estuvo cinco vueltas delante pero después volvió a su posición natural. El de Repsol Honda analizó su sprint race y reconoció que esto le da confianza a sí mismo.

Pilotó por encima de su límite

«Lo que ha pasado es que estamos en el Circuito de Cataluña. He salido y tenía esta motivación extra. El viernes me noté un poco mejor, esta mañana hemos hecho un cambio y me he notado mejor y he ido cogiendo confianza. He intentado hacer un sábado como las vueltas que hice en Portimao, en Mugello… buscando rueda. Es una de mis habilidades. Las otras carreras no traté ni de buscarla. Sin rueda habríamos salido en la decimosexta o decimocuarta posición. La he sabido aprovechar, he podido clasificarme bien y luego en carrera hacer esas cinco vueltas. Todo el mundo va al límite. Sé entender bastante bien cuando vas muy por encima del límite o no y hoy he ido muy por encima del límite, sobre todo en ese t4, las dos rápidas… No es fácil hacerlo pero es fácil saber si tú estás yendo por encima o no. Es inexplicable el feeling. Es ir pilotando con protección o me da igual caerme. Son dos cosas diferentes. El me da igual caerme se puede hacer una vuelta, no todas porque al final te caes».

Calvario físico y técnico

«El calvario físico era más preocupante pero más fácil de entender, porque sabía dónde estaba el problema. Yo sabía que tenía el problema en el brazo y ya está. Ahora es menos preocupante a nivel personal porque siempre se puede cambiar la moto y pueden llegar cosas nuevas, pero más difícil de entender».

Mir dice que pilotó bien y fue horroroso

«El viernes yo dije que piloté bien y estaba el cuarto por la cola. Hoy he pilotado bien pero poniendo un poco más. Lógicamente es preocupante la situación, pero no es nada nuevo. Ya viene siendo preocupante desde hace seis o siete carreras, que parece que cada vez estemos más lejos porque los otros van mejorando. Se que vendrán circuitos en los que estaremos un poco mejor, pero estamos muy lejos. En la sprint he podido hacer cuatro o cinco vueltas delante pero luego ya me iba atrás. Y si hubiera durado más la carrera habría terminado el 15. Es preocupante. ¿Qué decirle a los otros pilotos Honda? Yo estoy centrado en mi mismo. No miro ni cuánto les saco ni si soy la primera Honda, si están más atrás si menos porque sino es fácil entrar en ese bucle de negatividad. Me centro en mí mismo, con mi box, en probar nuestras cosas, centrarme en mi feeling y olvidarme de los comentarios que está habiendo alrededor. Días como hoy son muy necesarios para el piloto para seguir con esa motivación. Entiendo perfectamente lo que le está pasando a Mir porque cuando pilotas bien y estás tan atrás te entran dudas contigo mismo porque me han entrado a mí. Días como hoy, personalmente a mí, me va muy bien para ver que la velocidad está».

Salida

«He salido muy bien. La moto, junto a la KTM, son las que mejor salen. En la primera curva me lo he tomado un poco más con calma porque dije: ‘No la voy a liar. Llevo unas carreras sin liarla, vamos a estar calmados’. Me ha servido para darme confianza conmigo mismo. Durante esas cinco vueltas yo sabía que estaba utilizando mucho el neumático delantero, pero dije: ‘Al menos cinco vueltas voy a ver al primero’. Y he hecho cinco vueltas que lo veía. Eso me da motivación».

Concesiones a Honda

«Para llegar donde están las otras marcas, o para acortar el tiempo, se puede llegar, pero con concesiones, quizá llegas en dos años, si lo haces bien, también porque luego las tienes que saber utilizar. No es concesiones y ya irá. Se tiene que ser ágil, que saber reaccionar, que saber seguir un camino, pero tipo las que tenían KTM o Aprilia, creo que sería lo suyo. Puestos a pedir, pediría eso, pero no es decisión mía. Me dedicaré a trabajar lo mejor que sé para mi marca, que en este caso es Honda».