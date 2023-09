Aleix Espargaró se exhibe en la carrera al sprint y Márquez acaba undécimo

Aleix Espargaró se ha llevado la victoria en la sprint race del GP de Cataluña de MotoGP con una exhibición. El español demostró que tenía algo guardado y batió con solvencia a un rocoso Pecco Bagnaia, que nada pudo hacer para retenerle y terminó a 1,9 del piloto local. Finalmente, el líder del campeonato se llevó la batalla con Maverick Viñales por la segunda plaza. Marc Márquez hizo lo que pudo pero terminó undécimo.

Buena salida de Maverick Viñales que se puso segundo en la primera curva haciendo un por fuera, pero Pecco también salió bastante bien y mantuvo la primera posición. Quien también comenzó muy bien fue Marc Márquez, que ganó cinco puestos y llegó a colocarse séptimo en la primera curva. Mientras tanto, por detrás, las cinco motos japonesas restantes (Yamaha y Honda) seguían en las últimas cinco plazas.

Tras la primera vuelta, las cosas se pusieron en su sitio con Bagnaia al frente, y las Aprilia de Aleix y Maverick tras su estela. Il Capitano tenía mucho ritmo y se mantenía muy cerca del líder del campeonato. Al inicio de la vuelta seis, el 41 le enseñó la moto y estuvo cerca de pasarle en la recta justo cuando su hermano Pol se iba al suelo en la curva cinco.

En el siguiente paso por meta, en el mismo punto donde le dio el aviso, el mayor de los Espargaró le robó la cartera y se metió por dentro. Aleix abrió la trayectoria para entrar por dentro en la dos y consolidar el adelantamiento. La siguiente vuelta, el de Granollers fue tres décimas más rápido que el italiano y se fue a medio segundo.

La distancia era cada vez mayor, Aleix Espargaró iba lanzado hacia su primera victoria en la sprint race. Pecco no podía con él y en apenas tres vueltas le sacó casi un segundo. Viñales quería rematar metiendo por primera vez a dos Aprilia en el podio. No se conformaba con la tercera posición y fue a por la Ducati. Mientras tanto, por detrás, Marc caía hasta la undécima posición y era superado por su hermano Álex. El de Repsol Honda aguantó el ritmo todo lo que pudo pero no fue posible sumar puntos, aunque acabó entre los 11 primeros. Buen resultado para él.

Aleix estaba volando sobre la pista del Circuit y la batalla estaba entre Maverick y Bagnaia por la segunda posición. Mack lo intentó hasta el final, incluso lo probó en el mismo punto que pasó su compañero al italiano pero no podía. El de Aprilia no se rindió hasta el final pero Pecco cerró bien los huecos y no le dio opción. Al final, Viñales fue tercero y la fábrica de Noale consigue subir al podio con las dos motos por primera vez en su historia.