Aleix Espargaró bromea con su error en 2022: «Sólo cortaré gas si veo un comisario en la pista»

Aleix Espargaró regresa a Montmeló, un circuito que conoce a las mil maravillas y dónde el año pasado sufrió un despiste que ha quedado en anécdota. De hecho, el propio piloto se lo ha tomado con humor y ha puesto un mensaje en el casco que dice: «One more lap (una vuelta más)». El de Granollers desveló qué debe hacer para que no vuelva a suceder y aseguró que ese error no lo volverá a cometer. Il Capitano dio por terminada la carrera yendo segundo cuando faltaba una vuelta.

Broma en el casco

«Mucha gente que me ha preguntado. Además, esta semana, con las redes sociales, se ha recordado mucho, pero ya lo dije: ‘Al final, los humanos cometemos muchos errores’. Yo creo que estoy por encima de la media de los errores de los humanos, creo que cometo muchos más errores que la media, así que fue un error grande. Seguro que volveré a cometer mucho más, quizá este fin de semana, pero ése no lo repetiré».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aleix 41 (@aleixespargaro)

Qué hacer para evitarlo

«La torre no hay que mirarla más, hay que mirar mi pizarra. Si veo un comisario en el centro de la pista, hay que cortar; si no, sigo».

Barcelona, pista idónea para Arpilia

«Es un buen circuito para nosotros. En Austria sufrí. Además, Maverick fue superior a mí, fue muy rápido. En tres años que estoy con Maverick, yo creo que nunca le había visto pilotar así. Aunque hay veces, que si eres resultadista, y ha hecho sexto y dices… pero para mí, Maverick pilotó espectacular, fue más rápido que yo. Tengo que mejorar en circuitos ‘stop and go’ (parar y acelerar), como Austria, pero en pistas como esta, yo creo que lo podemos hacer bien. El objetivo es luchar por la victoria, sin duda. El año pasado lideré todas las sesiones menos la carrera. Así que este año, con esta moto que es algo superior, en pistas estilo Barcelona tenemos que estar delante».

Trabajo con el embrague para la salida

«Están trabajando muchísimo. Otra cosa es que cuesta ver los resultados. Nosotros tenemos muchos ingenieros trabajando en este proyecto y hay un montón de gráficas analizando los tres últimos años y nuestros tiempos de salida han mejorado mucho. Otra cosa es: ‘¿Es suficiente?’ No. Seguimos trabajando. Hay un departamento entero trabajando sólo con el embrague. En las últimas seis carreras, en cada una me han traído cosas nuevas. Hemos mejorado más de dos décimas, de 0 a 100, en la salida. No es suficiente, sigo apretándoles».

¿Qué ha cambiado de 2022 a 2023?

«Cometí muchos errores en la primera parte del Mundial. Después de la carrera 3 ó 4, Maverick me llevaba 30 puntos. No arranqué bien. Ahora llevo más de 40. Fue mi error, quizá quería ganar demasiado pronto el Mundial. Fue mi error, caerme mucho, quizá me pudo la ansiedad, la tensión, pero ahora estamos que no tengo dudas de que acabaremos luchando por terminar entre los tres mejores del Mundial».

La decisión de Bezzecchi

«Cien por cien lo que ha hecho, sin dudarlo. Tiene un grupo humano brutal a su alrededor y no os engañéis, ya sabéis cómo va este circo: ‘¿Creéis que va a tener una moto distinta al año que viene que la del Prima Pramac?’».

Coincidir con la F1

«No es bueno. La F1 y MotoGP son muy distintas y a la vez muy parecidas. A los que nos gusta el Motor, por mucho que una te pueda parecer más divertida o la otra, al final, nos gustan los dos. Que coincidan productos tan parecidos no es bueno. El espectador no puede ver todo».