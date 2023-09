Álex Márquez: «No se puede descartar que Marc o Mir sea mi compañero el año que viene»

Álex Márquez ha atendido a la prensa tras el primer día de entrenamientos del GP de Cataluña de MotoGP. El de Gresini Racing habló sobre quién será su compañero de equipo el año que viene. Di Giannantonio no seguirá y queda una moto libre. Al ser preguntado por si ese hueco lo podría ocupar Joan Mir o su hermano, Marc, el de Cervera dijo que «no se puede descartar nada».

¿Sabe quién será su compañero en 2024?

«No»

¿Tiene alguna preferencia?

«Que sea rápido».

Marc es rápido, ¿no?

«También Mir».

Su agente dice que se queda en Honda

«No me fío».

Entonces, ¿no descarta que sea Mir?

«No lo descarto».

¿Lo haría bien Mir con esa moto?

«¿Quién no?».

¿Ha ido el viernes como esperaba?

«Ha sido un viernes malo para mí. No me he sentido como me habría gustado, no he tenido ‘feeling’ (sensaciones). También es verdad que es una pena que un circuito tan bonito el asfalto sea tan malo. Es así, cuando hay agarre lo disfrutas muchísimo, pero con el agarre que hay vas todo el tiempo sufriendo. Así que hoy nos hemos centrado en los neumáticos, mañana haremos configuración. A ver si podemos dar pasos adelante, pero lo hemos salvado por la campana».

Este año un día malo es esto

«Sí, el objetivo está cumplido, pero las sensaciones son muy malas. Ahí es donde hay que intentar hacer un paso mañana».

¿Hay algún compañero de marca en el que fijarse?

«Pecco, sobre todo. Es verdad que ellos han trabajado más en la configuración, han podido adaptar un poquito más la moto; nosotros, más neumáticos. Como tenemos siete Ducati más para coger información, intentar ver qué ha hecho cada uno y ver en qué ha mejorado más».

¿Qué le dice ver a las Honda las últimas?

«Nada. Iba con esa moto el año pasado aquí. No ha cambiado mucho, así que era algo que se esperaba».

¿Son batibles las Aprilia?

«A día de hoy, yo creo que no, sobre todo, Aleix. No sé por qué, Aleix aquí siempre ha tenido algo más, ha ido rápido, le gusta. Los dos tienen algo más. A día de hoy son imbatibles».

Su compañero en 2024…

«No puedo decir nada más. Ya tenéis el titular».

¿Le gustaría que fuera Marc?

«Lo veo muy difícil los dos, honestamente. Pero no se puede descartar nada».

Si le dan a elegir, ¿cuál preferiría?

«El que crea el equipo que sea más rápido, si tienen opción».

Marc le ha echado una mano alguna vez…

«¿Tú crees? Yo creo que no. Se han cerrado más puertas de las que se han abierto. Muchas más».