La UEFA visita las obras del Camp Nou y el Barcelona tiene ya a Montjuic en la recámara

La UEFA ha estado en la mañana de este jueves en el Camp Nou para valorar la posibilidad de que se dispute la fase de liga de la Champions League, que comenzará el próximo 16 de septiembre, en su estadio. Parece muy complicado. La normativa obliga a que toda la fase se celebre en el mismo estadio, por lo que parece complicado que reciban el visto bueno. Por si acaso, ya tienen a Montjuic en la recámara, después de haber acordado con el Ayuntamiento su estancia allí hasta finales de febrero, mes en el que finaliza la primera ronda de la máxima competición.

Sobre las 11 de la mañana aparecían en las instalaciones del club los emisarios de la UEFA. Tenían que valorar el estadio de las obras y ver si cumplen las exigencias de seguridad necesarias y, también, el resto de requisitos a los que obliga el organismo continental. Todo apunta a que no, puesto que la primera fase del regreso al Camp Nou contaría sólo con aficionados en Tribuna y Gol Sud, mientras que UEFA obliga a que haya aficionados también en el lateral del tiro de cámara, algo que no se contempla en Can Barça hasta la segunda fase.

Por si fuera poco, el miércoles, la lluvia ponía en cuestión las condiciones de seguridad actuales del estadio, a poco menos de un mes de que se produzca ese ansiado regreso. Si ya encontró el club deficiencias en las dos primeras zonas que tienen pensado abrir y que son necesarias para obtener la Licencia de Primera Ocupación del Ayuntamiento, el agua inundó los vomitorios y por el resto de accesos por los que deben discurrir los aficionados.

Ante estas situaciones, todo hace indicar que la respuesta de la UEFA a que la fase de liga comience –y, por tanto, se dispute en su totalidad– en el Camp Nou será negativa. La idea de la entidad que dirige Laporta es que el fútbol vuelva con 27.000 espectadores situados en uno de los fondos y en los anillos más bajos de la tribuna para el 14 de septiembre, cuando se miden al Valencia. Parece también difícil que se cumplan los plazos. Puesto que, la vista de las imágenes de las obras, sobre todo en el exterior, no hay ninguna garantía en materia de seguridad.

En el caso de la Champions League, el primero de los ocho partidos de la fase de liga –cuatro los disputarán como locales– se jugará el 16, 17 o 18 de septiembre. El Barcelona ha solicitado a la UEFA jugar el primero como visitante, pero no ha obtenido respuesta, puesto que en competiciones europeas no se garantizan esas posibilidades, como sí que sucede en Liga. Querían ganar tiempo hasta el 30 de septiembre, que es cuando se juega la segunda jornada.

Sin embargo, será la próxima semana cuando tengan que anunciar dónde jugarán. En caso de obtener el visto bueno de la UEFA, deberán tramitar el certificado de finalización de obra y enviarlo al Ayuntamiento, para que se les expida la Licencia de Primera Ocupación. Pero si la respuesta es negativa, como se espera, tienen en la recámara la bala de Montjuic, después de haber acordado con el consistorio su estancia en el estadio olímpico hasta febrero, si hiciera falta.