Marc Márquez anunciará su decisión en Indonesia

Marc Márquez y Honda han acordado, de mutuo acuerdo, separar sus caminos a partir de 2024, pero no dirá nada de su destino hasta el GP de Indonesia. Aunque era un secreto a voces no deja de ser sorprendente ya que el ilerdense ha sido el piloto que más éxitos ha logrado con los del ala dorada. Una vez anunciada su salida de HRC, la gran incógnita es cuándo comunicará cuál será su moto en 2024, que todo apunta a que será Gresini Racing. El de Cervera quiere «respetar todos los tiempos» y hacer oficial su llegada al equipo satélite de Ducati en el próximo gran premio.

Todo está acordado entre Gresini y Marc Márquez. El piloto firmará por un año con el equipo italiano pensando en el futuro, para guardarse una la opción de poder ir a una moto oficial en 2025, tipo KTM o Ducati por ejemplo. Muchos de los pilotos de la parrilla terminan contrato a finales del 2024 por lo que algunas de las grandes monturas quedarían libres. Otro de los rumores que ha corrido por el paddock es la posible retirada de un Aleix Espargaró que también acaba contrato ese año.

No obstante, Il Capitano dijo que sólo se bajará de la moto si ve que no es competitivo al inicio de temporada. Si sigue siendo competitivo renovará con Aprilia. Pero todo esto es el cuento de la lechera. Lo único seguro es que Marc Márquez firmará con Gresini por una temporada y, según ha podido saber OKDIARIO, la noticia se hará oficial en Indonesia. El piloto ha pasado por unas semanas muy duras antes de anunciar su salida de Honda.

No ha sido una decisión fácil para él como reflejó en el mensaje que mandó a un miembro de su equipo. De hecho, a pesar de las especulaciones y los rumores, Márquez ha tardado bastante en tomar la decisión, algo que ha hecho hace relativamente poco. El 93 tenía plan A, plan B y plan C y pasó por todos ellos en diferentes momentos, pero finalmente se decantó por la de Gresini, donde tendrá como compañero a su hermano Álex. No obstante, el anuncio no se producirá en ningún caso hasta Indonesia aunque ya está todo acordado.

Ley del silencio en Gresini con Márquez

Curiosamente de Indonesia es Federal Oil, uno de los principales patrocinadores del equipo Gresini Racing. Mientras tanto, en el equipo que dirige Nadia Padovani han hecho voto de silencio con respecto a quién será el compañero de Álex Márquez el año que viene. Desde que anunciaron que Fabio Di Giannantonio no continuaba, los italianos han mantenido en el más absoluto secreto quién será su reemplazo.

A falta de oficialidad, el elegido es Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo. Aunque habrá que esperar una semana más para conocer la noticia de manera oficial. Desde Gresini aseguran que esta semana no se producirá ningún anuncio al respecto. El ilerdense sigue de ‘luto’ por la marcha de Honda, ya que ha sido «la decisión más difícil» de su vida, tal y como él mismo reconocía, y quiere dejar pasar unos días para terminar de despedirse de HRC como es debido antes de desvelar dónde estará el año que viene.