Marc Márquez se despide de Honda entre lágrimas: «Quiero volver a ser el mejor piloto del mundo»

Marc Márquez ha reaparecido entre lágrimas tras anunciarse su marcha de Honda. El ilerdense ha compartido un emotivo mensaje que le ha enviado a un miembro del equipo Repsol Honda en sus redes sociales, en el que reconoce que «ha sido la decisión más difícil» de su vida, antes de recalcar que dicha decisión ha estado «guiada por la cabeza y la valentía, no por el corazón» porque quiere intentar «volver a ser el mejor piloto del mundo».

A partir de 2024, Honda y Marc Márquez seguirán sus caminos «separados, pero siempre juntos», como señaló el español en un breve comunicado en redes sociales tras 11 años con la marca del ala dorada. Ahora, el piloto, ha querido ir más allá y ha mostrado su lado más humano compartiendo este mensaje dirigido a un miembro de su box, acompañado de una imagen suya con los ojos llenos de lágrimas.

«Quiero compartir con vosotros este mensaje que he enviado a un miembro del equipo», comenzaba diciendo el de Cervera para luego destacar todo lo que han vivido juntos. «No sé por dónde empezar, no sé si hago bien o mal, no sé qué pasará en el futuro, no sé si todo esto saldrá bien, pero lo que si sé es todo lo que hemos conseguido juntos», destacaba el piloto que deja claro que vaya donde vaya su «equipo de corazón» siempre será Honda.

HRC siempre será su casa, su equipo, y para poder irse necesitaba un motivo de peso, y no hay mayor motivo que su deseo de volver a ser campeón del mundo: «Mi equipo de corazón siempre seréis vosotros, los de siempre, los que me habéis apoyado y me apoyaréis. Pero tengo una cosa clara, quiero intentar volver a ser el mejor piloto del mundo y para eso necesito disfrutar encima de la moto».

Marc Márquez y la teoría del alpinista

Márquez quería volver arriba con Honda, y lo ha intentado, pero el prototipo de la RC213V para 2024 estaba muy lejos de lo que necesitaba para volver a «disfrutar encima de la moto». A modo de metáfora, Marc, explica que se ha basado en la teoría del alpinista para tomar su decisión: «He utilizado una teoría que decía el alpinista del libro que me dejaste para leer. Si puedo subir el Everest en 3 días, ¿para qué subirlo en 5? Lógicamente es mucho más arriesgado subirlo en 3 días, te expones mucho más y puede que no se consiga, pero si no lo intento, no lo sabré nunca».

Por la cabeza de Marc Márquez sólo pasa una cosa: volver a ganar cuanto antes, y si es hoy mejor que mañana. Por eso, el 93 ha decidido seguir los consejos de este miembro de su equipo: «Siempre me lo has dicho y lo he aplicado: sigue tu instinto, a carácter y huevos no te gana nadie». Para terminar, el ilerdense habló desde el corazón: «Por último toca que hable con el corazón y, como bien sabes, nuestra relación es muy especial, por eso espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Vamos a disfrutar estas 6 fiestas que nos quedan este año».