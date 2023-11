Honda ya tiene sustituto de Marc Márquez

Honda podría haber encontrado al sustituto de Marc Márquez. En los últimos días ha cobrado fuerza la opción de subir a Fermín Aldeguer desde Moto2 para ocupar el hueco que deja el ilerdense en los del ala dorada. El piloto murciano está rindiendo a un altísimo nivel en este tramo final de la temporada y eso ha llevado a los japoneses a pensar en él como posible compañero de Joan Mir para 2024.

Alberto Puig, Team Manager de HRC, reconocía que el equipo se encontraba en una situación muy delicada tras la salida de Marc Márquez de Honda porque debían buscar un piloto para un año, «que tenga nivel, que sea competitivo, que sepa desarrollar una moto…». «Es muy complicado porque casi todos los pilotos tienen contrato de dos años hasta 2024. Es muy difícil, muy complicado conseguir un piloto para un año, que tenga nivel, que sea competitivo, que sepa desarrollar una moto… Es muy difícil. Es una papeleta complicada».

Por momentos sonó Fabio di Giannantonio, actualmente en Gresini Racing. El italiano parecía la mejor opción ya que queda libre después de que el equipo satélite de Ducati decidiera no renovar su contrato y fichar a Marc Márquez. Su buen hacer en Indonesia y Australia despertó los rumores de un posible desembarco en una fábrica histórica como HRC. Sin embargo, parece que la opción del piloto de Roma ha perdido fuerza.

En los últimos días, el nombre que se ha puesto encima de la mesa de Honda es el de Fermín Aldeguer. Según cuenta Ricard Jové, comentarista de DAZN en la actualidad, el murciano ya tiene una oferta en firme de Honda para la próxima temporada. No obstante, la prioridad del piloto del Speed Up Racing sigue siendo la de seguir en Moto2 pero la oportunidad de poder subir a MotoGP de la mano de un equipo oficial podría hacerle cambiar de idea.

¡Pole de Fermín @Aldeguer54! ¡La cuarta de su vida y segunda consecutiva! 🔥🔥🔥🔥 Saldrá por delante de Pedro Acosta y Albert Arenas#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/YADKINcNad — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

«Ahora mismo en mi cabeza no está MotoGP, solo pienso en disfrutar el momento y seguir aprendiendo», comenzaba diciendo el español en declaraciones a Motorsport sobre su posible fichaje por Honda. «Tengo 18 años recién cumplidos, soy muy joven, no tengo ninguna prisa por subir, cuando lo haga quiero estar realmente preparado para seguir demostrando el potencial que tenemos, y subir a MotoGP para ganar. No estoy al tanto de nada de eso que me comentas, en fin de semana de carreras no me gusta hablar de temas externos, así que ya veremos, no es mi prioridad en este momento».

Aleix recomienda a HRC fichar a Aldeguer

Cuando le preguntaron a Aleix Espargaró por la posibilidad de que su amigo Fermín Aldeguer pilotar la RC213V que deja libre Marc Márquez, no lo dudó y recomendó a Honda que fichen al piloto murciano. Es cierto que Aldeguer es uno de los pilotos con más talento en la categoría de Moto2 y lleva tres carreras consecutivas en el podio, la última la ganó saliendo desde la pole, y por eso el de Granollers cree que «es la mejor opción del paddock».

«Si fuese Honda, Aldeguer sería el mejor fichaje que hago, sin duda. No hay ninguno mejor, porque luego tienes muchos escenarios posibles para el 25. Le puedes bajar a Cecchinello, para que siga aprendiendo; si Mir se quiere mover y quieres fichar a otro top sigue teniendo espacio, puedes mantener a un top como Mir con él. Creo que es el fichaje más estratégico que hay si no pueden ir a por un top ahora o un piloto que les desarrolle la moto», explicó el mayor de los Espargaró.

«Si tienen que fichar a un joven, Fermín es la mejor opción del paddock. A mí me gusta mucho cómo está trabajando, cómo afronta los fines de semana y una cosa muy importante… En un campeonato como el de Moto2, tan, tan igual, te tiene que generar muchas dudas el no tener una moto como los demás y a él no se las está generando, porque sigue siendo de los más rápidos, marcando diferencias sin poder hacer comparaciones con las otras Kalex. Y Honda está un poco en esa situación. Por eso creo que llegaría bastante preparado mentalmente», concluyó.