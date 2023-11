Así será la despedida de Honda a Marc Márquez

Marc Márquez pondrá este domingo punto y final a su exitosa etapa en el Repsol Honda Team. Seis títulos y 11 temporadas después, el piloto de Cervera correrá su última carrera con el equipo de su vida, el que le brindó la oportunidad de dar el salto a MotoGP y con el que ha sido seis veces campeón del mundo. Los del ala dorada tienen previsto hacerle una despedida a la altura del legado que deja el español en la fábrica japonesa.

«No me gusta decir que es la última carrera con Honda, porque no se sabe en el futuro, pero el cierre de esta era tan increíble, de este periodo en el que hemos logrado seis títulos mundiales e intentaremos despedirlo de la mejor manera», reconocía Marc Márquez este viernes al ser preguntado por esta última prueba encima de la RC213V. Lo cierto es que en Valencia, Honda y el ocho veces campeón del mundo cerrarán una de las eras más exitosas del motociclismo.

De entrada, al llegar al circuito, Repsol, patrocinador suyo y del equipo, ha colocado una lona gigante en el paddock con el mensaje «gracias Marc por estos 18 años juntos y por tus sonrisas infinitas». En la parte superior de la imagen, en los dos costados, aparecen el año que empezó a correr con Repsol y el último que ha vestido el mono naranja característico del equipo oficial de HRC. «Evidentemente, será un fin de semana de emociones», decía el propio piloto a su llegada al trazado valenciano.

Será difícil para él gestionar las emociones y no dejarse llevar por las emociones, «pero intentaré centrarme en pista y no pensar mucho en los buenos momentos y en el pasado, porque es fácil entrar en esa melancolía», explicó. El Repsol Honda rendirá homenaje al 93 a lo largo de todo el fin de semana, empezando por un acto privado el sábado que tendrá lugar en el circuito Ricardo Tormo.

A eso hay que sumarle que han traído todas las botas con las que Marc Márquez ha competido a lo largo de estos años. Dentro del box, Honda ha colocado dos de las motos con las que el ilerdense ha sido campeón del mundo de MotoGP dentro del Hospitality del equipo Repsol Honda. Además, durante la semana han ido recordando todos los triunfos del piloto durante sus 11 temporadas en la categoría reina con uno de los mejores equipos de la parrilla, aunque en estos momentos atraviesa por un pequeño bache.

Homenaje de Márquez a Honda en el casco

Por su parte, Márquez también ha querido rendir su particular homenaje al equipo en el casco que llevará en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El hexacampeón del mundo de la categoría reina vestido con el naranja del Repsol Honda rinde homenaje al equipo con un casco inspirado en la palabra Kansha, «una expresión japonesa más profunda y cercana que «arigato» (gracias)».

Un viaje convertido en casi toda una vida. ❤️ Pues sí… la última de la temporada, os presento este casco inspirado en la palabra 感謝 “Kansha”, una expresión japonesa más profunda y cercana que “arigato” (gracias). De todo corazón. Espero que os guste. ☺️

«En la última carrera quería hacer un guiño a Honda y al equipo, que son los que me han traído hasta aquí, con los que hemos conseguido muchas cosas, que me han ayudado en los momentos malos. Basado en los colores de HRC, poniendo una palabra en japonés que me han dicho que dice ‘Gracias’. Tendremos que creerles que pone ‘Gracias’, aunque también lo he puesto en castellano, por si acaso, que esto sí que lo entiendo», explicó el ilerdense ante los medios.

Pero esto no es todo, ya que también ha decorado el casco con fotos de los seis títulos y su último podio en Japón: «Y luego sí que quise poner las seis fotos de los seis campeonatos, más la última foto del último podio en Japón para inmortalizar este momento». «El always together (siempre juntos) va para el equipo y Honda, siempre seré recordado por el equipo y la carrera deportiva que seguirá ahí. Por mucho que cambie de fábrica no lograré seis títulos más».