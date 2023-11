Bagnaia lanza un dardo a Martín: «Es mejor que se centre en lo suyo porque no es el más rápido»

Francesco Bagnaia vivió el peor viernes posible y tendrá que pasar por la Q1 en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El italiano vio como su rival se metía en la Q2 directo después de perseguirle por todo el circuito. Durante su comparecencia ante los medios aprovechó para mandarle un recadito a Jorge Martín: «Sería mejor que pensara en lo suyo porque debe ganar las dos carreras, como él ha dicho y, por el momento, no es el más rápido, con lo que creo que es mejor que se centre en lo suyo».

«Viendo cómo me ha costado, me esperaba no estar en la Q2, eso estaba claro. Esta mañana me costó bastante y por la tarde, igual. Normalmente, logramos acabar bien el trabajo durante el viernes, pero hoy no lo hemos hecho. Afortunadamente, ya hemos visto los datos: pierdo medio segundo en tres curvas, que es muchísimo, pero, por suerte, son sólo tres curvas y logramos identificar bastante bien el problema, intentaremos mejorar para mañana, hay tiempo para hacerlo, veremos cómo hacerlo mejor», comentó Pecco sobre los problemas que tuvo este viernes.

Respecto a los motivos por los que fue lento, el líder explicó: «No tengo mucho feeling con el tren delantero, al dejar correr la moto, pierdo mucho tiempo en la entrada en curva, sobre todo, en la curva 1, en la 2 y en la 6. En estas tres curvas pierdo medio segundo». Acto seguido se pronunció sobre la estrategia de Martinator de perseguirle por todo el trazado y aprovechó para lanzarle un mensaje a su rival.

«Ha sido como en las tres últimas carreras, en las que siempre lo hace así, a menudo lo hace. Es correcto que intente hacer alguna cosa, aunque creo que sería mejor que pensara en lo suyo porque debe ganar las dos carreras, como él ha dicho y, por el momento, no es el más rápido, con lo que creo que es mejor que se centre en lo suyo». Sobre irse por la escapatoria y entrar en boxes, aseguró: «Iba tan lento que, de todos modos, era mejor entrar. Sinceramente, son tres carreras que ya lo hace».

Órdenes de equipo para estar en Q2

Las malas sensaciones y las banderas amarillas han provocado que Bagnaia tenga que pasar por la Q1: «Será una Q1 difícil, seguramente, pero intentaremos dar el máximo, encontraremos una solución al problema, como lo hacemos siempre. No estamos obligados a ganar el Mundial el sábado, con lo que estamos bastante tranquilos». Respecto a si habrá órdenes de equipo con Bastianini u otros, dijo: «¿Cuántas Ducati hay en la Q1? Pediré a todos que corten el gas. No, no es necesario que haya órdenes de equipo, no me gusta».

Los rivales de Pecco Bagnaia para la Q1 «son muchos: Marini, seguramente, Álex Márquez, Quartararo, Bastianini…». Esto hace que tenga más tensión puesto que no ha logrado el objetivo del viernes: «Pienso que si ya estuviera en Q2, tendría una noche más tranquila; en cambio, te toca un poco más los cojones, pero es igual».

Sobre la presión, explicó: «Debo decir que ahora está mejor. No sé si porque ahora mismo tengo que pensar en mejorar mis sensaciones, pero el año pasado me costaba más la presión, estaba más nervioso. Hoy he aceptado que hemos tenido problemas y acepto que hay que trabajar para solucionarlos. Ya hemos comprobado los datos de muchas vueltas y estoy contento de que casi todo el tiempo lo estoy perdiendo sólo en tres curvas. Y esto es fantástico».