Jorge Martín: «Esto solo es el inicio, espero poder pelear por muchos más mundiales»

Jorge Martín atendió a los medios de comunicación tras su caída en Valencia, que acabó con todas sus opciones de pelear por el Mundial de MotoGP y de victoria. No obstante, el madrileño se mostró contento con el resultado general de la temporada y dejó claro que «esto solo es el inicio» y espera «poder pelear por muchos más mundiales» en los próximos años.

Sobre el sentimiento que tiene tras la carrera, el subcampeón del mundo de MotoGP dijo: «Cualquiera te diría que es tristeza absoluta, rabia, dolor… pero siento felicidad porque después del resultado, de un momento duro, agradezco el equipo que tengo a mi alrededor. Esto solo es el inicio. Me quedan muchos años para pelear por el campeonato».

«No estaba en nuestros planes ganar el título, en nuestros planes estaba hacer top-3 y lo hemos hecho con creces llegando hasta el último día en Valencia y metiendo más de 100 puntos al tercero y con muchas posibilidades de ganar el Mundial. Espero poder pelear por muchos más mundiales», añadió.

Respecto al toque con Bagnaia a final de recta, Jorge Martín comentó: «Había pensado adelantar a Pecco, pero luego he decidido no pasarle. En cuanto me he puesto detrás me ha succionado, he tenido que tirar de freno pero he visto que me lo iba a comer y hubiese sido una catástrofe. He levantado un poco, nos hemos llegado a tocar y a partir de ahí he intentado recuperar posiciones. Me encontraba muy rápido, mucho más que el resto. He rodado en 30.0 con una media que para nada era el ritmo que había que hacer».

Jorge Martín carga contra Viñales

«Luego, me he encontrado con un Viñales muy peleón que no he entendido para nada por qué me devolvía cada adelantamiento cuando supuestamente era uno de mis… no aliados porque yo no tenía ningún aliado, pero que no me iba a poner molestias por así decir», aseguró sobre la pelea con Maverick para después explicar el choque con Márquez: «Me he encontrado a Marc, ha soltado frenos para mantener la posición y no he podido hacer otra cosa que levantar la moto para intentar salvar la caída. Me sabe mal por él porque son cosas de carreras, pero venía con ritmo. Una pena la caída».

Sobre lo que pensaba durante la remontada tras caer al octavo puesto: «Yo iba a por la carrera. Estaba sexto y peleando por el quinto. Tenía a Zarco y me quedaban las dos KTM. Venía con un ritmo muy superior al resto, ayer trabajé hasta muy tarde y había dado un gran paso de ayer a hoy. Lo tenía bastante claro. Sabía que el Mundial iba a ser casi imposible cuando he visto que Pecco iba primero, pero quería despedir el año con una victoria. Me da más rabia eso porque el Mundial se me antojaba difícil».

«No creo que haya perdido hoy el Mundial. Ha sido por la suma de errores, sobre todo en la primera parte de temporada donde sufrimos. Hay que ver por qué el principio de año sufrí para llegar a como estoy ahora y llegar al final de año sin tener que llegar a 14 puntos», afirmó el piloto madrileño del Prima Pramac Racing que reconoció que su estrategia no era otra que ir a por la victoria para cerrar el año a lo grande.

«La estrategia era tirar e intentar ganar la carrera, que ya era complicado, pero creo que hoy tenía algo más que el resto. Cuando me he visto detrás de Pecco, me he esperado a ver si encontraba algún punto donde pasarle y poder ralentizar la carrera. He esperado porque no tenía sentido ponerme primero y tirar, pero cuando me ha absorbido el rebufo me ha cambiado todo y he tenido que empezar a apretar», dijo.

El año que viene a por todas

«Sí, sí, de eso no hay duda. Es solo el inicio. El potencial que he demostrado este año está fuera de lo común. Confío mucho en mi equipo y en mi mismo. Tenemos margen de mejora. Para mí es mi segundo año en MotoGP porque el año pasado no cuenta, aún estoy aprendiendo muchísimo. Ya he peleado por un Mundial, que creo que esto te forja mucho para el futuro y espero poder el año que viene traerlo a España», avisó el español que promete más pelea la próxima temporada.

Sobre si ha notado alguna cosa de equipo satélite frente a equipo oficial comentó lo siguiente: «A nivel técnico, de material no me falta nada. Tenemos todo lo posible para pelear por los mundiales, y luego, lo que hay fuera, ayudas externas y eso, creo que en Ducati tienen algo más, tienen el poder de controlar a sus otros pilotos, pero es algo con lo que ya contaba a principio de año y con lo que contaré el próximo año».

Subir a Ducati y Pecco

Al ser preguntado por subir a Ducati si era campeón, Martín fue claro: «Sí, bueno, quiero quedarme en el Prima Pramac y, si hubiese ganado, aún con más razón pues al final sería el equipo ganador. Creo que, si no he demostrado ya lo suficiente como para estar de rojo, creo que no lo demostraré nunca, así que creo que las razones son obvias y estoy muy bien donde estoy y para el 2025 ya veremos».

Respecto a Pecco, el de San Sebastián de los Reyes aseguró: «Sí, bueno, eso quiero que sea lo primero, el titular. Felicitar a Pecco porque creo que ha hecho un fantástico año. Haber tenido 60 puntos al principio del año ha sido lo que le ha dado el Mundial y aunque también ha hecho fallos, aún así ha conseguido ganarlo, así que creo que es un gran campeón. Repetir mundiales es muy difícil y creo que ha tenido esa madurez y esa velocidad necesaria para conseguirlos».

Martín hace balance

Sobre el test del martes, Martinator espera «seguir en mi línea, creo que ahora mismo tenemos una moto que funciona muy bien y no soy de hacer muchos cambios, pero de ayer a hoy hemos hecho una gran cambio en la moto que me ha ayudado y puede que hayamos encontrado otra base importante. Tenemos un motor nuevo, tenemos piezas nuevas del año que viene. Ya sabemos que a veces ir a lo nuevo no es lo mejor así que el martes hay que estar muy concentrados para entender y no ir hacia atrás, como nos pasó el año pasado, pues tenemos a un Márquez, tenemos a pilotos muy competitivos que con la moto de este año pueden ser muy rápidos desde el principio».

Sobre si ha sido un final muy emotivo, Martín contestó: «Sí, ha sido muy bonito, me he emocionado antes de la carrera, y ya al ir a cambiarme se me saltaban las lágrimas de sentir a la gente, a la afición, a mi familia. Al subir las escaleras de mi camión se me saltaban las lágrimas y no podía evitarlo antes de la carrera y creo que eso es impagable. El escuchar a toda la grada cantando para mí, espero que pueda repetirlo en el futuro, espero llegar a campeón el año que viene y no tener que cantar sí se puede. Repito que hoy es un día para celebrar, para celebrar la temporada que hemos hecho, segundo del mundo y en un equipo satélite, así que muy feliz».

Por último, al ser preguntado que con qué momento se queda de todo este año, aseguró: «Difícil. Creo que me quedo con las dos victorias en Misano. Creo que fueron las dos mejores carreras, sin duda. El ganar en su casa, en su jardín, donde riegan las plantas cada día, ha sido algo impagable y creo que podemos volver a hacerlo».