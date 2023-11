Bagnaia: «La presión es la misma para Martín y para mí»

Pecco Bagnaia tendrá el domingo la segunda y última oportunidad de ser campeón del mundo por segundo año consecutivo. Su quinto puesto y la victoria de Jorge Martín en la sprint race deja al español a 14 puntos, por lo que el título sigue estando en sus manos, aunque el italiano aseguró que «la presión es la misma para los dos».

«Digamos que estar delante es mejor, aunque en ciertas situaciones cuando estás detrás no tienes nada que perder y eso te pone en una situación de poder apretar al cien por cien. Veremos. Creo que la presión es la misma para los dos, y tendremos que jugar nuestras cartas de la mejor manera posible», comentó el piloto italiano del Ducati Lenovo tras la sprint del GP de la Comunidad Valenciana.

Sobre la sprint, el líder del Mundial comentó: «Me he equivocado con la elección del neumático, aunque esta vez era más normal. Creo que el blando era mejor. Hemos decidido ir con el medio trasero porque esta mañana me he sentido muy bien. Esperaba más, y pienso que todos los que han salido con el medio, igual. El blando era un poco mejor y hemos cometido un error».

«Mañana haré lo que Jorge haga. Veremos, pero está claro que el medio no era bueno hoy, se perdía mucho tiempo en la primera parte de la aceleración. He tratado de hacer una mejor entrada y frenada, pero cuando la parte de atrás no te da la máxima cantidad de agarre empiezas a apretar mucho delante y todo es peor. Así son las cosas. Tengo que estar tranquilo mañana, porque con el mismo resultado de hoy sería campeón. Y Jorge necesita ganar. Sabemos perfectamente lo fuerte que somos para la carrera del domingo, y eso me hace pensar que podemos ser competitivos y pelear por un podio», explicó.

A la pregunta de si ha encontrado el problema que tuvo el viernes, Bagnaia aseguró: «Sí, esta mañana. Ayer, desafortunadamente, tuvimos problemas con algunas cosas. No probamos la moto que he usado hoy, que era un poco diferente en su puesta a punto, y en cuanto he empezado a usarla la sensación ha sido fantástica. Por suerte, ahora no tengo que cambiar nada».

Lucha con Di Giannantonio

Respecto a si cree que Di Giannantonio tuvo cuidado yendo detrás de él, Bagnaia afirmó lo siguiente: «Sí, sí, lo creo. Estábamos peleando por un quinto puesto, y eso no cambia demasiado la cosa para él. Para mí sí que podría ser un problema. Ahora tengo 14 puntos, es una ventaja muy pequeña, pero sigo delante y esto me coloca en una mejor posición».

La salida será importante para evitar incidentes: «Hoy lo he intentado, pero no ha sido suficiente. En la curva 2 Maverick ya me había adelantado, y en la segunda vuelta tres pilotos me han pasado y me he quedado quinto. Por supuesto será muy importante hacer una salida como la de hoy, la mejor de una Ducati, e intentar apretar un poco más en la primera vuelta, porque hoy me ha costado. Ya en la salida de la curva 1 he perdido un poco la parte de atrás y enseguida Maverick me ha adelantado. Para mañana será muy importante mejorar las dos primeras curvas y apretar como yo sé».

Quartararo casi barre a Bagnaia cuando se ha ido al suelo: «Sí, ha estado muy cerca. Lo primero que tengo que decir es que, menos mal, porque ha estado muy cerca. Ha apretado mucho porque era muy rápido, ha recortado la desventaja en nada. Si me hubiese adelantado creo que habría llegado al grupo delantero, pero ha intentado una maniobra muy, muy difícil. Ha frenado muy fuerte. Incluso creo que podría haber ganado hoy».

Presión para la carrera

«La presión está en los dos, creo. Pienso que tendrá más problemas mañana que hoy, porque tiene que ganar y no cometer errores. Yo tampoco, claro. Esta noche cenaré con mi equipo, y espero disfrutarla. Estoy bastante confiado en que mi ritmo de hoy era bastante bueno, pero la hemos pifiado con el neumático trasero. Y sé que en los domingos somos muy fuertes», insistió Bagnaia.

Parece muy calmado, le comentaron, a lo que Bagnaia contestó entre risas que «es apariencia. Tengo que decir que el año pasado, con nueve puntos más que hoy, me sentía peor. Quizás haya aprendido y eso es muy importante. Pero diez minutos antes del inicio de la carrera la situación será parecida. Será muy intenso».

«Nuestro objetivo era intentar ganar, y en el caso de que lo hiciese él, estar entre los cinco primeros, porque ese mismo resultado me vale para mañana. La media me había funcionado muy bien esta mañana, pero no ha terminado siendo así, me sentía más rápido. He hablado con Viñales y él pensaba lo mismo. Ha sido una pena, porque quizás he perdido una opción de tener más ventaja para mañana», dijo.

Pelea por el título con una Ducati

Sobre si se imaginó al principio del año llegar a esta carrera en una situación así, Pecco aseguró: «Que la pelea fuese con una Ducati sí, me lo imaginaba. Y más sabiendo el nivel. También que las carreras al sprint iban a influir, que al principio me han ayudado, pero en la parte final, no. Quizás los errores que he cometido y los infortunios me han traído a este momento. En cualquier caso, quitando en una carrera, hemos estado siempre delante en el campeonato. Con cinco ceros el domingo, y con dos o tres el sábado no está mal estar así».

En la segunda parte del año, Bagnaia ha sido un piloto de domingos y eso le da tranquilidad: «Sí, estoy contento con esto, porque al final la que tiene el nombre de ‘carrera’ es la del domingo, y es importante estar delante en esa. Pero visto que en el campeonato hay dos situaciones distintas, dos pruebas, seguramente necesite dar un paso hacia delante. Porque es una pena que en la segunda mitad del campeonato pierda el sábado, recupere el domingo, me cuesta el sábado, soy más fuerte el domingo… También porque muchas veces el sábado por la mañana voy mejor que en el sprint. Tengo que mejorar».

Sobre la estrategia de la carrera, Bagnaia explicó: «Depende. Si Martín está primero, al ataque seguro. No puedo esperar tanto. El año pasado la situación era más fácil. Daré mi máximo. Si salgo delante y me pongo primero intentaré tirar, para tratar de gestionarlo todo, y cuando falten diez vueltas analizar un poco la situación».