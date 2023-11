Jorge Martín: «Hay que soñar hasta el final»

Jorge Martín no solo ha logrado aplazar el alirón de Pecco Bagnaia sino que le recortó siete puntos que le permiten seguir creyendo en el milagro de ser campeón del mundo de MotoGP. «Hay que soñar hasta el final», reconoció el madrileño tras su espectacular victoria en la sprint race del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. No es para menos porque se ha situado a 14 puntos del italiano. Sigue estando complicado porque tendría que ganar y que Pecco fuera sexto, pero tanto Martinator como la afición española siguen creyendo.

«Estoy más vivo en la batalla. Se antoja difícil pero hay que soñar hasta el final. Está mejor que ayer, pero sigue siendo complicado y me da aún más rabia por lo que pasó en Qatar, pero hay que luchar con lo que tenemos. Hay que ganar mañana la carrera y luego esperar que no esté cómodo, que sufra, que sienta la presión y haga algún fallo», aseguró Jorge Martín en su comparecencia ante la prensa presente en el trazado valenciano.

Sobre la sprint race, Martín la resumió así: «Carrera divertida, pero muy difícil porque hemos elegido la goma equivocada y las sensaciones no han sido buenas, pero o ganaba o a la grada. Y es lo que he intentado. Brad iba muy rápido y le he seguido, hemos pillado a Maverick, luego se ha parado la carrera un poco, Marc ha intentado pasarme pero he mantenido la posición…».

Marc Márquez le dejó un recuerdo en el mono tras su batalla en la sprint: «Sí, pero mañana voy a correr con ese mono que creo que me va a dar suerte. Cuando he visto eso, he tirado para delante porque no quería esa guerra y he conseguido ganar en contra de las circunstancias, pero es una victoria mejor que la de Qatar», dijo.

Respecto a la apuesta de Bagnaia por el neumático medio, Martín dijo que «la blanda era una decisión arriesgada, porque se nota la caída y sufre más con máximo ángulo. Pero mi estrategia era ponerme delante las primeras vueltas. Pero me encuentro mejor con la media, que es la que utilizaré mañana porque creo que tengo el mejor ritmo».

Planteamiento de la carrera

Martinator tiene muy clara la estrategia para la carrera del domingo y el objetivo no es otro que ponerse líder cuanto antes y meter pilotos por el medio, como en la sprint: «Hay que ponerse líder, pero no depende solo de eso. A ver si de alguna forma puedo parar la carrera… Con que algún piloto intente pasarle me vale porque hoy parecía que no… Al final que cada uno haga su carrera. Yo creo que mañana puedo ganar, pero Pecco también puede dar un paso».

Sobre los problemas en el qualy, Martín desveló que no fueron los nervios: «He tenido otro problema con la goma, que no funcionaba. Parecía que no estaba bien calibrada la rueda delantera y he tenido que cambiar de moto, algo que nunca hacemos en la qualy. He salido con una goma dura, con solo 15 grados y creo que en otras condiciones podría haber hecho la pole, pero desde atrás en la parrilla también puedo controlar la situación.

Gritos de «sí se puede» en el podio

En cuanto a los gritos de «sí se puede» de la afición española en el podio, Martín reconoció que «es precioso. Estoy disfrutando mucho, no se sabe qué pasará mañana, es muy difícil ganar pero puede pasar. Yo saldré a darlo todo, no tengo nada que perder y saldré a ganar».

Bagnaia dijo en su comparecencia que el domingo tendrán la misma presión los dos, a lo que Jorge Martín contestó: «Bueno, si estuviéramos empatados a puntos sí, pero estando yo a 14 el que tiene mucho que perder es él». Respecto a las palabras de su amigo Aleix Espargaró, que dijo que las posibilidades son un 70-30 para Martinator: Es un poco optimista, pero yo te compraría un 30 %», aseguró.

«Y si me lo hubieran dicho a principio de año lo habría firmado. Es un momento, a la que lleguen pilotos por detrás que quieran pasar puede pasar. Yo estoy tranquilo porque solo me vale ganar y obviamente te juegas cometer un error. Pero estoy muy concentrado en el fin de semana», añadió el piloto del Pramac.

Sobre si está haciendo historia, el español comentó: «Creo que ya hemos hecho historia con los resultados que hemos hecho. 13 victorias este año, creo que es un buen número, y no sé cuántos podios, no los he contado. Primer equipo del mundo. Creo que ya hemos hecho historia y que desde un equipo satélite nunca se había hecho esto. No creo que nos falte nada. Me da rabia llegar aquí ahora, sintiéndome el más rápido, el cómo hemos llegado a esta situación, a 14 puntos y no delante. Pero es lo que tenemos y aprendemos de los errores para el futuro».

Solo ante el peligro

Sobre el consejo de Márquez de mirar las pizarras y las pantallas, afirmó: «Hoy estaba mirando la tele y ya he visto que iba con Di Giannantonio, lo he visto durante toda la carrera. Pero tengo a Binder, a Marc, a Viñales… Mañana parece una carrera complicada, y en el momento que no hagas una carrera rápida, te comen. Tengo que ver cómo gestionar esta situación y está claro que estoy solo ante el peligro, así que a por ello».

Para ser campeón tendrá que meter a cuatro pilotos en medio si gana la carrera: «No me parecen tantos, pero Pecco es un campeón del mundo, así que puede hacerlo. Puede acabar en el podio y ya ganó aquí hace dos años, así que es un gran piloto. Creo que está notando esa presión; lo estamos viendo y el año pasado lo vimos, que acabó noveno».

Apoyo de la afición

En cuanto al apoyo de la afición, Jorge Martín explicó: «Creo que eso es lo que trae los resultados que hemos hecho. Es increíble. Estoy disfrutando mucho de este fin de semana y no es fácil, porque la presión se nota. Aunque siempre digo que no hay presión, pero notas que te estás jugando algo grande. Pero veo que la gente me apoya, estando en España es la leche, y espero que mañana sea un gran día».

Sobre si le preocupa el tema de la presión de los neumáticos, el 89 fue claro: «Mañana es una carrera que no se puede fallar. En el momento en el que uno acabe en una posición y de repente le pongan tres segundos… Puede cambiar todo. Nosotros hoy hemos estado dentro, justos, pero dentro, y mañana habrá que jugar con eso. Habrá que tomar riesgos».

Martín reconoció que durante la carrera no se acordó del neumático de Qatar: «No, me he acordado después. Sin esa rueda, creo que estaríamos en otra situación, pero mientras me toque una buena mañana…». Además, desveló que desde el muro le marcarán la posición de Bagnaia: «Sí, ya llevo carreras con la posición de Pecco, incluso hoy, así que creo que es algo que hay que saber para no hacer tonterías».

Lema cabeza y gas

«Cabeza y gas ha sido siempre mi lema. Quizá en los últimos años no lo he usado tanto. Mañana es un día para usar la cabeza, pero más el gas. Pero es mi lema, de cuando gané el Mundial y la Rookies», comentó Jorge Martín que explicó su gesto al cruzar la meta: «Hoy le he echado un par de huevos y esa era la expresión».

Por último, sobre si se imagina el momento de cruzar la meta y que sea campeón, Martín reconoció que «prefiero no imaginármelo. Ojalá suceda, es algo que he soñado toda mi vida y es la ocasión en la que más cerca lo tengo, pero a la vez está lejos. Tampoco hay que hacerse ilusiones, obviamente, pero hay que estar centrados en nuestra carrera y ya veremos».