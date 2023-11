Pole de récord para Viñales y Bagnaia saldrá por delante de Martín

Maverick Viñales se ha llevado una pole de récord en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El de Aprilia ha pulverizado el récord de la pista parando el crono en 1:28.9 y le arrebató la primera posición a un Pecco Bagnaia que le ha ganado el segundo asalto a Jorge Martín. El italiano partirá desde la segunda posición, mientras que el español lo hará desde la sexta plaza después de que Zarco se colara in extremis en la primera fila (tercero).

Tras el fiasco del viernes por la presión que le metió Martín, Pecco Bagnaia salió decidido a por la vuelta rápida en la Q1 para evitarse más problemas y estar en la Q2. De salida ya se puso primero el piloto italiano. No especuló. Sólo Álex Márquez consiguió mejorar su registro en una ocasión, pero el de Ducati Lenovo lo tenía claro y tiró con todo para batir el récord de la pista y hacer un 29.0. Con ese crono ya tenía asegurado el pase a la Q2 y se fue al box.

Una vez el líder del equipo tenía los deberes hechos, Bastianini comenzó a tirar para intentar acompañar a Pecco en la Q2. Pero el ex de Gresini no pudo mejorar el registro de Álex Márquez y finalmente fue el que acompañó al líder del campeonato a la Q2. Esta vez sí que hizo el trabajo y pasó el corte.

Ya en la Q2, Martín y Pecco salieron a por todas en busca de la pole. De primeras fue Aleix Espargaró el que marcó el mejor tiempo, pero rápidamente se lo quitó Binder. Martinator se colocaba segundo tras el sudafricano. Pero el segundo asalto no había hecho más que comenzar y Bagnaia venía rodado de la Q1 y lo aprovechó. El italiano le dio la vuelta a la tortilla y firmó el mejor crono en dos ocasiones, llegando a batirse a sí mismo.

