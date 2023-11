El consejo de Marc Márquez a Martín para ser campeón del mundo

Marc Márquez ha firmado una remontada increíble para regalarle un podio a Honda en la última sprint juntos y aprovechó para darle un consejo a Jorge Martín para intentar ser campeón este domingo en Cheste. «Yo si fuera Martín estaría más atento de las pizarras y de las pantallas», le aconsejó el ocho veces campeón del mundo. El ilerdense, que salía desde la novena plaza y acabó tercero, regaló a la afición una bonita batalla con Martinator, que se llevó un recuerdo del neumático delantero de la Honda en su mono.

En primer lugar, sobre la sprint, el ocho veces campeón del mundo se mostró contento por el podio y aseguró que es la mejor manera de despedir a su equipo: «El sábado ha sido casi perfecto y lo hubiera sido más si hubiese salido desde la segunda línea, pero no la pude conseguir, porque en vuelta rápida me está costando, pero a nivel de ritmo este fin de semana lo tengo. Veremos mañana, pero sí que es la mejor manera de despedir al equipo aunque sea en la sprint race. Pero ya les he regalado un podio este fin de semana. Saliendo noveno un objetivo realista es el top-5, luego veremos qué podemos hacer».

Acto seguido, Márquez habló sobre la pelea por el campeonato y le dio un consejo a Jorge Martín. «Aparte de eso, las miradas están puestas en Martín y Pecco. Hoy Martín ha hecho su trabajo, ha hecho una gran carrera y ha estado a un gran nivel. Ha ganado, que es lo que tenía que hacer, y ha recortado puntos a Pecco. Mañana veremos… Yo si fuera Martín estaría más atento de las pizarras y de las pantallas. Todo pasa por ganar la carrera, pero si tiene la velocidad que tiene puede optar a diferentes estrategias», explicó todo un seis veces campeón del mundo de MotoGP.

La rueda de @marcmarquez93… ¡EN EL HOMBRO DE @88jorgemartin! 😱 La tremenda imagen después de una carrera al sprint en la que, para Martinator, era TODO O NADA 🥵#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/qdhMivLUQb — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

Sobre los adelantamientos con Martín en la sprint race y el recuerdo que se llevó el del Pramac de su neumático delantero en el mono, Márquez comentó: «Me ha dicho que mañana correrá con ese, o sea que le ha dado suerte. Son cosas que pasan, pero la verdad es que ha habido el caos un poquito en la curva 4-5 con Binder y Viñales y ahí he olido sangre y he dicho: para dentro a la curva 6 como siempre. Martín sí que ha defendido muy bien, ahí es donde he cortado gas pero ya venía con la inercia y por suerte ha sido solo un roce. Si ahí sigo con mi velocidad normal habría sido un toque fuerte y o uno u otro se caía. He apretado bastante, no diré el culo, pero las piernas contra el depósito para evitar que la acción fuera peor».

Despedida de Honda

Respecto a las emociones al despedirse de Honda, Marc Márquez reconoció que «cuando me ha costado más ha sido después de la sprint. Durante el fin de semana lo estoy reservando muy bien, evidentemente pues hay más abrazos de lo normal dentro del box, porque es natural. Lo estoy controlando bastante bien, pero hoy cuando estaba en el podio de la sprint he visto las caras… es imposible que no cayera alguna lagrimilla. Ahora tengo que volver a la calma y seguir haciendo mi trabajo en pista, ya habrá tiempo para dar abrazos y celebrarlo. Pase lo que pase mañana ya ha sido un buen fin de semana con el podio de la sprint, y a celebrarlo y dar abrazos mañana por la tarde».

«Evidentemente me va a costar despedirme de todos, sobre todo del equipo español e italiano, que son los que cenamos cada día juntos. Pero también de todo el equipo japonés, aunque ahora haya muchas caras nuevas. Hay relación con Kuwata, con Alberto, con todos los integrantes del equipo, todos suman. Me va a costar despedirme de todos. Pero evidentemente en el futuro intentaré hacer lo mejor que pueda mi trabajo en pista a base de resultados, porque si los resultados son buenos tendrás más puertas abiertas en todos los sentidos. Mi trabajo es dar el 100% en pista y lo bueno con lo que me quedo es que la relación es magnífica», añadió sobre su relación con todo el equipo.

Momento más especial en Honda

Cuando le preguntaron por el momento más especial para él de todos los que ha vivido con Honda, Marc Márquez lo tuvo muy claro: «2013 con diferencia. Es donde empezó todo, donde tuve la oportunidad de venir aquí a MotoGP, debutar, ganar, 2013 todo valía, fue un año increíble. Ahí es donde empezó todo, así que me quedo con ese año. Quizás si la inercia no hubiera sido la misma, ese año ya hubiera cambiado todo».