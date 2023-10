Oficial: Marc Márquez ficha por Gresini Ducati

Ya es oficial. Marc Márquez correrá con la Ducati de Gresini Racing en 2024. Tal y como publicó este periódico, el ilerdense ha anunciado su decisión en Indonesia, antes de comenzar el gran premio. El equipo italiano ha comunicado la tan esperada llegada del ocho veces campeón del mundo para la próxima temporada. De esta manera, se pone fin al culebrón Márquez una semana después de que anunciara su adiós de Honda tras 11 años con los del ala dorada.

En el comunicado, el propio piloto hizo sus primeras declaraciones sobre su nuevo comienzo: «Estoy ilusionado con este nuevo reto. No ha sido una decisión fácil porque será un gran cambio en todos los aspectos. A veces en la vida tienes que salir de tu zona de confort y retarte a ti mismo para seguir creciendo. En cuanto al cambio de moto, sé que tendré que adaptar muchas cosas en mi estilo de pilotaje y no será fácil. Pero estoy convencido de que todo el equipo Gresini me ayudará mucho. Estoy impaciente por conocer al equipo y empezar a trabajar con todos ellos. Quiero dar las gracias a Nadia, Carlo y Michele por la confianza y el respeto que me han demostrado».

Por su parte, Nadia Padovani, dueña del Gresini Racing, satélite de Ducati, dijo estar encantada con la llegada de Marc Márquez: «Para Gresini Racing es un momento histórico. El hecho de que Marc Márquez haya elegido correr con nosotros la próxima temporada es absolutamente fantástico y estoy encantada de poder hacerlo oficial. En menos de una temporada nos hemos encariñado tanto con su hermano, y del mismo modo daremos la bienvenida a Marc, convencidos de que tiene todo el potencial para ser competitivo desde el primer momento sobre la Desmosedici GP23. Por último, un gran agradecimiento a Fabio Di Giannantonio por su profesionalidad, y le deseamos todo lo mejor para el resto de su carrera».

Una semana después de anunciarse su marcha de Honda, Gresini Racing ha confirmado los rumores y ha hecho oficial la llegada del mayor de los Márquez a su equipo. Así pues, el ocho veces campeón del mundo comenzará una nueva etapa de la mano de Gresini Racing donde compartirá box junto a su hermano Álex, como ya hicieran en el Repsol Honda en 2020 durante apenas unos meses.

Primer contacto de Márquez con la Ducati

Han sido muchos meses de preguntas, de rumores… pero Márquez no daba pistas sobre su futuro. Durante el GP de Japón, donde se esperaba que anunciara su salida de Honda, no desveló su decisión y aseguró que «se tienen que respetar todos los tiempos». Pues bien, esos tiempos ya se han cumplido y ya se sabe dónde correrá uno de los más grandes de todos los tiempos el año que viene.

Tras mucho sopesarlo, la semana pasada desveló su marcha de Honda donde ha estado 11 años y ha ganado seis campeonatos del mundo de MotoGP. Una semana después, ya en el circuito internacional de Mandalika donde correrá este fin de semana, Gresini y Marc Márquez han hecho oficial su llegada al equipo satélite de Ducati para la próxima temporada donde correrá con una Ducati Desmosedici GP23 como ha confirmado Nadia Padovani. Es decir, pese a los rumores, el 93 correrá con la moto que lleva este año Pecco Bagnaia.

No obstante, su primera toma de contacto con la Ducati no será hasta el 28 de noviembre en el test de Valencia. Este es el primer test de pretemporada para 2024 donde los pilotos prueban el prototipo del año siguiente. Aunque Marc Márquez tiene contrato con Honda hasta el 31 de diciembre, los japoneses no habrían puesto problemas a que se suba a la moto del Gresini Ducati tras el último gran premio de la temporada en el trazado de Cheste.