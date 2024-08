Marc Márquez saca los pasos prohibidos para celebrar su primera victoria con Ducati

Marc Márquez celebró su primera victoria con la Ducati de Gresini sacando los pasos prohibidos a pasear. Si en Jerez ya lo dio todo en el podio, esta vez no iba a ser menos. Después de atender a los medios con derechos, el piloto español se fue al box a festejar el triunfo con Nadia Padovani y todo el equipo. Su cara de felicidad lo decía todo. Hasta su novia, Gemma Pinto se puso a bailar con él.

Y es que, sí, es solo una sprint, pero como el mismo dijo «por algo se empieza». Llevaba 1.042 días sin cruzar la meta en primera posición y lo hizo en Aragón siendo muy superior a sus rivales. Es por eso que cuando llegó al box lo festejó como se merece, aunque sin olvidar que mañana queda la carrera larga y toca «rematar la faena». Mientras tanto, Marc Márquez aprovechó para bailar como él mejor sabe hacer.

Con todos a su alrededor, Marc se puso en el centro y empezó a bailar al ritmo de la música desatando las risas de todos los allí presentes. El piloto leridano viene de pasar una mala racha en estos últimos años y por fin vuelve a sonreír, en un fin de semana en el que está dominando de principio a fin. Y eso se merece una celebración por todo lo alto.

Márquez, the GOAT

Al ocho veces campeón del mundo le hace falta muy poco para sacar su versión más fiestera. Le pusieron la música y él montó el espectáculo. Luego, Gresini subió un vídeo a sus redes sociales con la música de la película de El Lobo de Wall Street y un mensaje: «The goat of the Wall in your best saturday of the season», que traducida al español significa: «La cabra de la pared en su mejor sábado de la temporada».

Se daba golpes con el puño en el corazón como Leonardo di Caprio en la película, de ahí su gesto en la celebración al cruzar la línea de meta. La celebración de Gresini fue como si se tratara de una victoria de domingo. Y no es para menos. Aunque sea una sprint, una victoria es una victoria, y además lo hizo siendo muy superior a todos sus rivales. Así lleva siendo todo el fin de semana. Sólo queda rematar la faena.