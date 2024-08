Marc Márquez vuelve a ganar más de 1.000 días después

Marc Márquez vuelve a ganar en MotoGP. 1.042 días después, el ilerdense ha vuelto a conseguir una victoria en la categoría reina. Ha tenido que ser en Aragón, delante de la afición española. Golpeándose el pecho en señal de «aquí estoy yo», «he vuelto», cruzó la meta el español, que recupera la sonrisa en un trazado que siempre se le ha dado bien. Ha tardado, pero lo ha conseguido. El rey de MotoGP está de vuelta en un podio con color español. Jorge Martín, segundo, y Pedro Acosta, tercero.

Gran salida de Marc Márquez que esta vez no falló y no dio opción a sus rivales. Esta vez se cambiaron los papeles. El leridano llegó en cabeza al paso por la uno, mientras Pecco Bagnaia tuvo problemas en la salida. El líder del campeonato se fue de lado y casi se choca con Álex Márquez, que lo esquivo como buenamente pudo para situarse en cuarta posición. El que mejor aprovechó ese error fue Jorge Martín, que salía cuarto y se puso segundo adelantando a Bagnaia y Pedro Acosta en el primer giro. Tras ese error, Pecco bajaba hasta la sexta posición.

Márquez siguió con el guión previsto. El primer paso por meta lo hizo en cabeza de carrera, por delante de un Martín que se resistía a dejarle escapar. Pero eso era misión imposible si el ocho veces campeón del mundo no cometía errores. Y no los cometió. Poco a poco la distancia entre Marc y Jorge era cada vez mayor. En el ecuador de la sprint ya le sacaba casi dos segundos de ventaja.

En cuanto el 93 puso la directa ya no hubo carrera. Estaba un punto por encima del resto y lo confirmó en la sprint. Ya en Jerez salió desde la pole, pero no consiguió rematar con la victoria. Estaba cerca, pero no llegaba. 1.042 días después de aquel triunfo en Emilia Romagna 2021, Marc ha vuelto a subir a lo más alto del podio. Desde entonces ha vivido un camino lleno de sombras, marcado por las lesiones e infinidad de caídas.

Pero esos días grises ya son historia. El de Gresini venía avisando desde Austria, donde tuvo muy buenas sensaciones a pesar del resultado, y aquí ha dominado todo el fin de semana, desde el primer entrenamiento hasta la sprint. Es el más fuerte y el rival a batir en este Gran Premio. Martín intentó retenerle al principio, pero no pudo controlarlo y al final se escapó para conseguir una victoria al estilo de las de antes, escapándose y siendo superior.

Vuelve el mejor Márquez

Este Marc Márquez recuerda al de los seis campeonatos de MotoGP. Su superioridad en este circuito recuerda al de sus tiempos con la Honda. Por el momento, nadie ha conseguido frenar el ritmo de extraterrestre del español. Fue un gran día para Márquez y para Martín, ya que Pecco Bagnaia quedó noveno y Martinator recupera el liderato del Mundial por tres puntos a la espera de lo que suceda en la carrera del domingo.

La sensación durante la carrera es que el único rival del piloto de Cervera era él mismo. Nadie ha conseguido acercarse a su ritmo en todo el fin de semana. Es su primera victoria al sprint, ya que todavía no había logrado ganar con este nuevo formato. Pero, visto lo visto en esta carrera, Marc es el gran favorito al triunfo en la prueba larga. Le metió casi tres segundos a Martín en apenas 11 vueltas.

Por otro lado, Aleix Espargaró se fue al suelo en la primera curva. Cabe destacar también el cuarto puesto de Álex Márquez que le ganó la batalla a Oliveira confirmando así el póker de españoles en esta sprint en Aragón, delante de la afición española. La carrera no tuvo mucha historia. Márquez se escapó, Martín dejó atrás a Acosta y el murciano hizo lo propio con sus perseguidores. El Tiburón, que no atravesaba por un buen momento, vuelve a subir al podio, algo que no hacía desde Las Américas.