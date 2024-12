Marc Márquez igualará a Valentino Rossi en títulos en 2025 según las apuestas

Marc Márquez ya es el favorito en las apuestas para ganar el título de MotoGP en 2025. Su fichaje por el equipo de fábrica de Ducati le convierte en el principal candidato al título para la próxima temporada. Después de acabar tercero en el campeonato del mundo este año con la GP23, el ocho veces campeón del mundo lo ha apostado todo al rojo para conseguir su séptimo título en la categoría reina.

Este curso, con la 23, ha vencido a Enea Bastianini con la GP24 en la pelea por el podio del Mundial. Ese rendimiento ha dejado boquiabiertos a los jefes de Ducati, tanto que se han decantado por él antes que por el campeón del mundo de este año, Jorge Martín, que correrá con Aprilia. Para el 2025, el español tendrá la mejor moto de la parrilla en el mejor equipo del paddock.

Que Marc Márquez gane su noveno título mundial, el séptimo de MotoGP, se paga a 1,80 euros por euro apostado. Es el máximo favorito al título, por delante del que será su compañero de equipo en 2025, Pecco Bagnaia. Las apuestas pagan 2,50 euros a uno la victoria del italiano a final de año. El bicampeón ha peleado con Martinator por el título hasta la última carrera en Barcelona, pero esta vez la balanza se ha decantado en favor del piloto madrileño.

La actuación del 93 en su primer año en Ducati no ha defraudado. Tanto es así que le han apodado el renacido. No es para menos. Márquez ha resurgido de sus cenizas tras cuatro años de calvario por la lesión en el brazo. Marc pasó hasta cuatro veces por el quirófano para operarse e intentar volver a lo más alto, pero la Honda no tiraba ni llevándola por encima de su límite. Es por eso que el leridano tomó la decisión de irse a Gresini en busca de volver a luchar por el título. Este año se ha subido nuevamente al primer cajón del podio y ha recuperado la sonrisa, pero en 2025 ya ha avisado que va a por todas.

Batalla entre Márquez y Bagnaia

Las apuestas vaticinan una batalla entre las Ducati de Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Las motos de Borgo Panigale están un punto por encima del resto de fábricas. Este año los cuatro primeros de la clasificación han sido cuatro Ducati y, salvo milagro, el curso que viene todo seguirá igual. El comparador de apuestas deportivas Oddshecker, que Jorge Martín revalide el título cotiza a 7,00 euros.

Parece difícil que el vigente campeón gane el título con los de Noale, porque las motos rojas están a otro nivel. Todo apunta a que será una batalla a dos por el campeonato entre Márquez y Bagnaia, según las apuestas. Martinator completaría el podio con la Aprilia, aunque todavía se desconoce si montará el 1 o seguirá con el 89.

Tras los tres tenores, el siguiente favorito en la lista es Enea Bastianini. La Bestia terminó cuarto, detrás de Márquez, después de acabar séptimo en la carrera larga de Barcelona, y las apuestas señalan que repetiría posición en 2025. El próximo curso vestirá con los colores de KTM y su victoria se paga a 34,00 euros por euro apostado. En quinta posición aparece Pedro Acosta, que en 2025 vuelve a casa, vuelve al equipo oficial de KTM. En 2024 ha sido sexto y este año quiere dar un salto y pelear por victorias y podios. Que el Tiburón gane su primer Mundial es complicado, pero no imposible. Las apuestas pagan 500,00 euros a uno su triunfo.