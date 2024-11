Marc Márquez: «Con la Ducati 24 no habría ganado a Jorge Martín y a Pecco»

Marc Márquez atendió a los medios en una rueda de prensa organizada por su patrocinador, Estrella Galicia 0,0, donde contestó a todas las preguntas sobre el Mundial, su futuro en Ducati, el 2024 y sobre todo si podrá luchar por el título. El mensaje que dejó el ocho veces campeón del mundo es claro, se va a dejar la piel para ganar su noveno título, el séptimo en MotoGP, y explicó que aunque hubiera competido este año con la Ducati GP24 tampoco habría ganado el título».

En primer lugar, le preguntaron por si se ha contestado todas las preguntas que tenía pendientes este año y las que le quedan por contestar, a lo que el español contestó: «Las que tenía para este año me las he contestado. Me preguntaba si seguía siendo competitivo y competitivo soy. Estoy con el equipo que ha ganado por equipos los últimos años, el piloto que ha sido campeón dos años, además Jorge Martín que ha ganado con la misma moto. El objetivo es llegar lo mejor posible a la primera carrera».

Sobre si el reto para 2025 es ser campeón, Marc Márquez contestó: «Mi reto es hacer una pretemporada completa, donde me pueda preparar bien. Lógicamente, me gustaría luchar por el título. Por eso estoy en el mejor equipo con la mejor moto y tengo al compañero que ha ganado dos mundiales y ha luchado por el Mundial hasta la última carrera. Tengo las herramientas para luchar por el título. Intentaremos trabajar de la mejor manera para luchar por un título».

Respecto a la pregunta de si este año habría podido ganar el Mundial en caso de haber ido con la GP24, Marc Márquez contestó: «No voy a decir que sí porque creo que Pecco y Jorge han hecho un gran año. No hubiera ganado porque no llegaba en el mejor momento para luchar un título. Quizá habría estado más cerca a final de año, sí, pero no habría ganado».

En el test estuvo rodando con la GP 25, pero también con la GP23. Sobre las diferencias entre ambas señaló: «En un día de test, sobre todo el primero, el objetivo es conocer a la gente. Estuve rodando la mayor parte del día con la 25. Lo positivo es que Pecco y yo tuvimos las mismas opiniones. El pasito está ahí, me sentí cómodo y eso me da confianza».

Márquez sobre su fichaje por Ducati

Respecto al motivo por el que Gigi Dall’Igna fichó a Marc Márquez, el leridano reconoció que cuando se abrió la puerta de ir al equipo oficial de Ducati «no dudé» y fue «con todo». «He intentado esforzarme, dar el máximo en pista, porque puedes ser muy educado que si tú no das el máximo en pista… Cuando se abrió la puerta de Ducati factory y no dudé. Cuando se abrió esa puerta fui con todo».

Sobre lo que implica ser piloto de fábrica nuevamente, respondió: «Precisamente fue uno de los cambios en el primer test. Volví a lo que era un test cuando era piloto de Honda, probar muchas cosas. Son test más para el equipo técnico que para ti como piloto. Por eso he dicho que con Gresini encontré el equipo perfecto, porque los entrenos eran centrados en mí, mi estilo de pilotaje. Aquí lo tienes todo estructurado. Esto es lo que me encontré el martes. Lo echaba de menos. Lo más importante, y es una gran suerte, que esos comentarios coincidan con el compañero de equipo porque facilitan el trabajo del equipo en casa».

En cuanto a si a este año le da un valor similar al de alguno de sus ocho títulos mundiales, comentó: «Se lo dije al equipo Gresini. No se ha ganado un título, pero a nivel personal he ganado mucho más. En la situación que estaba me pasaba por la cabeza. El año que viene intentaré seguir divirtiéndome y seguir con esa felicidad».

Sobre cuanto ha cambiado Marc Márquez de 2019, cuando sufrió la fatídica lesión, a ahora, respondió: «Toda persona cambia con el paso del tiempo, para bien y para mal. En 2019 fue mi último título, intentaré que no sea el último. Han pasado muchas cosas que me han hecho madurar. Los dos años siguientes tengo dos oportunidades buenas. El ganar no es lo normal. Intentaremos ponérselo difícil a los rivales».

Sobre un momento del 2024 y si le quedó algo pendiente, aseguró lo siguiente: «A nivel de sensación corporal me quedo con el test de Valencia. El dar el salto a una moto diferente después de 10 años en la misma moto fue el chute más grande que he tenido esta temporada. Luego me quedo con dos momentos, el podio de Jerez y la victoria de Aragón. Fue perseguida, no era una obsesión, pero sí perseguida. Todo lo que tenía en la libreta lo he cumplido, lo otro viene de regalo. No puedes pasar del infierno a la gloria».

Planes para 2025

En cuanto a los planes para el curso que viene, Marc explicó: «Para abordar la temporada 2025, el único plan que hay es ser rápido en pista. Si eres rápido saldrán los planes. Si no eres rápido no podrás conseguir el objetivo. Cuando vienes de una situación difícil tienes que marcar una estrategia. Todo lo que ha venido ha sido una consecuencia de ser rápido en pista.

Sobre las declaraciones de Luca Marini en las que asegura que «ya han decidido que gane Márquez», el 93 contestó: «La primera la he leído de que va a arrasar. Estamos en MotoGP y es difícil. Se vive del presente en el deporte. Cada año salen jóvenes y el campeonato va cambiando. No solo corre Ducati. Hay un Pedro Acosta, Martín con Aprilia… El año pasado Maverick ya ganó alguna carrera con la Aprilia. Veremos, pero nosotros intentaremos dar el 100%. Soy consciente de que hay darlo todo para ganar un Mundial. Si uno quiere ser campeón se lo tiene que ganar en pista y ser rápido ahí».

Respecto a si ha habido alguna decepción este año, comentó que «ha habido pocas. Austin era uno de los sitios marcados para intentar ganar porque era uno de los circuitos que se me da bien. Tener esa paciencia marca la diferencia. Se han cometido errores, pero se han corregido en la segunda mitad. Por el resto no han habido lesiones ni imprevistos de último momento».

En cuanto al trabajo con Ducati y si ha notado diferencia con Honda, Marc Márquez respondió: «Sí he notado diferencias y vas entendiendo por qué están donde están. El miércoles a las 10 ya tenía llamadas diciendo vamos a tomar este camino u otro, y esto es algo que no había experimentado»

Sobre Gigi Dall’Igna, el seis veces campeón de MotoGP dijo que «Gigi para mí es el mejor líder. Ingenieros buenos hay muchos. Habrá mejores y peores, pero al final tienes que ser un líder porque uno solo no puede controlar una moto. Aparte de ser un buen ingeniero, es un buen lider».

Pelea por el Mundial

Ante la pregunta de quién cree Marc Márquez que va a ganar el Mundial, el español no se quiso mojar: «Te lo digo antes de Tailandia. En pretemporada ya se ve quienes son los favoritos. Espero y deseo que mi nombre esté entre esos tres-cuatro de delante», contestó.

En cuanto a si competir con Pecco le pone más presión, comentó: «Llega una situación que no había vivido nunca. No hay un 1-2, 2-1 en un box, pero el que lleva la voz es Pecco porque ha ganado dos mundiales con Ducati y tiene que ser el que lleve la voz cantante. Trabajaremos para estar más cerca de él. Es el piloto que ha devuelto a Ducati a lo más alto».

Sobre si es el año que va a por el noveno, Marc siguió con su habitual perfil bajo: «Ojalá dentro de un año y me digas, ves como ibas de perfil bajo y nos estabas engañando. Luego veremos. Trabajaremos para luchar por el título. A veces decía quedaré quinto o cuarto y quedaba así. A lo mejor después de la pretemporada hacemos esta rueda de prensa y digo otra cosa. Si puedo robarle el título se lo robaré, pero espero que se quede en el box Ducati».

Además, el 93 señaló que Ducati le ha puesto el electrónico que tenía en Gresini: «El electrónico me han puesto el que tenía en Gresini y eso ayuda. La semana que viene voy a Italia. El hecho de tener ya datos de esta temporada va a ayudar a que sea más fácil».

Patrocinadores

Respecto a si el año que viene podrá mantener a Estrella Galicia 0,0 como patrocinador debido al conflicto con los patrocinadores de Ducati, Marc contestó: «Evidentemente, intento cuidar siempre cuidar a mis patrocinadores y el año que viene fue una de las cosas que más me costó porque siempre intento cuidar a mis patrocinadores, sobre todo a los que me ayudaron en un mal momento. Lo he hecho y lo haré en un futuro. En este caso tenía que priorizar la parte deportiva. Pero espero y deseo seguir con los amigos de Estrella Galicia 0,0».

Sobre los posibles juegos mentales con Pecco, Márquez lo tiene claro: «Si no eres rápido en pista, puedes decir lo que quieras, pero el mejor juego mental es ser rápido en pista. Si eres rápido en pista puedes conseguir resultados». Ante la pregunta de cuáles son las motivaciones para el año que viene, dijo: «El inconformismo que me ha caracterizado toda mi carrera deportiva, el querer más. A veces te hace cometer errores. Pero el querer más también me ha hecho ser mejor. No tengo que demostrar nada. Estoy aquí por pasión. Intentaré disfrutar que es lo que más me gusta».

Por último, le preguntaron sobre la posibilidad de acabar su carrera en Honda: «Yo pensaba que mi carrera sería toda en Honda y en dos años he cambiado dos equipos. Nunca se sabe. Hay que dejar las puertas siempre abiertas. Nunca sabes donde vas a acabar, qué vas a necesitar o donde vas a estar en el futuro».